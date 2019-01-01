Hamza Hamzaoğlu: Yabancı sınırlaması kaldırılsın

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yabancı sınırlamasının tamamen kalkması gerektiğini söyledi.

Süper Lig’de sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya ’u 2-1 yendi

Maçın ardından konuşan Hamza Hamzaoğlu, “Güzel bir galibiyet oldu. Sahamızdaki ilk galibiyet olduğu için mutluyuz. Güzel günlerin bir başlangıcı olsun. Maça iyi başladık. Pozisyon üreterek gol arayarak geçirdik. Golden sonra geriye yaslanma durumuna geldik. Çok iyi bir maç oynadık diyemem. Fakat böyle maçlar her zaman zordur. Takımım iyi mücadele etti. 1-1'den sonra teslim olmadı. Kazanmak için bir hamle daha yaptık ve golü bulduk” dedi.

"Yabanı sınırı serbest olsun"

Yabanı sınırlaması konusunda da çarpıcı açıklamalar yapan Hamzaoğlu, “Yaşananlar kuralın hatası değil bizlerin hatası. Yabancı sınırı serbest olsun. Yabancı sınırlaması kalksın. Kalksın, ama biz ihtiyacımız kadar alalım. Kendi değerlerimizi göz ardı etmeyelim. Önce o şansı onlara verelim. Yabancı oyuncular çok şey katıyorlar. Ama ihtiyacımız kadarını alırsak ve kulüp bütçesini gözetirsek bunu doğru kullanabiliriz. Ülke olarak bunu doğru yönettiğimizi söyleyemeyeceğim. İlla belli kurallar içerisine sıkıştırılalım istiyoruz. Birileri kural koysun biz onunla hareket edelim. Neden kendi kurallarımızı kendimiz koyamıyoruz ki? Serbest olduğunda 28 yabancı almak zorunda mı kalacaksınız? 5 lazımsa, 7 lazımsa buna göre davranmamız lazım. Bunu yapmamamız futbolumuzu çok zor duruma soktu. Bu da Avrupa'da ki başarılarımızdan ortaya çıkıyor. Neyseki milli takım başarılı gidiyor” ifadelerini kullandı.