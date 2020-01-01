Hamza Hamzaoğlu: TFF doğru bir karar aldı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü, 12 Haziran'da tekrar başlayacak olan futbolun insanlar üzerinde olumlu etki yapacağını söyledi.

Hamza Hamzaoğlu, insanların futbolu özlediğini belirtti.

AA'ya yaptığı açıklamada tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Herkes buna alışmaya çalışacak. Futbol hayatımızın olmazsa olmazı. Hayatın normale dönmesi açısından futbol çok önemli bir etken. Futbol oynandığı zaman insanlar hayata daha çabuk adapte oluyor. Şu anda her şey iyiye doğru gidiyor. Bu yüzden ligin oynanmasında bir sakınca yok." diye konuştu.

Futbol Federasyonu'nun çok doğru bir tarihte ligleri başlatacağını savunan Hamzaoğlu, "Bugün baktığımızda da federasyonun belirlemiş olduğu takvim, yani 12 Haziran, gayet doğru bir tarih. Olası bir aksi durumda en azından 2 haftalık daha öteleme şansımız vardı. Şu anda öyle bir şeye de ihtiyaç gözükmüyor. Her şey şimdilik yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de bir aksilik olmaz ve ligler 12 Haziran'da başlar." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

"Küme düşmenin kaldırılmaması doğru bir karar"

Hamzaoğlu, bazı kulüplerin bu sezon küme düşmenin kaldırılması istediğinin federasyon tarafından reddedilmesini doğru bir karar olarak değerlendirdi.

Ligin 20 takımla oynanma fikrinin bugünün kararı olmaması gerektiğini savunan Hamzaoğlu, "Bence alınan karar doğru. Ligin 20 takımla oynanması kararı alınacaksa da sezon sonu da yapılabilir. Şu anda düşme kaldırılsaydı çok adaletli olmazdı. Şampiyonluk varsa küme düşme de olacak. Bunun içinde biz de varız, belki de bizim için en kolay şey 'düşme olmasın' demekti. O zaman biz de bu ligin heyecanını alamazdık. Bu mücadele futbolu güzelleştiriyor. Bu yarış mutlaka olmalı." şeklinde konuştu.

"Futbolcular çok geriye gitmişti"

Hamzaoğlu, lige ara verilen süreçte futbolcuların çok geriye gittiğini gözlemlediklerini aktardı.

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Futbolun sahada oynanan bir oyun olduğunu anlatan Hamzaoğlu, "Futbolcular çok geriye gitmişti. Biz, mümkün olduğunca en az kayıp yaşamaları için evlerinde sürekli program uyguladık. Ne kadar olursa olsun futbol sahada oynanan bir oyun. Dolayısıyla 2 ay gibi bir süre oyuncuların durumu geriye gitti. Birçok yönden kayıpla geldi oyuncularımız. Şimdi yavaş yavaş takımımız kendini toplamaya başladı. Kurallara uyduk. Önce evlerde çalıştık sonra gruplar halinde antrenmanlar yaptık. Testlerimizi yaptırdık ve yavaş yavaş takım çalışmalarına başladık. İnşallah 12 Haziran'da hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İşi son haftalara bırakmak istemiyoruz"

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Hamzaoğlu, lig tekrar başlayınca çok zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini dile getirdi.

İlk 4 maçı doğrudan rakipleriyle oynayacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Çok zor maçlarımız var. Kendi yarıştığımız takımlarla oynayacağız. Takımların karşımıza nasıl çıkacağını bilemiyoruz. Maçlar başladığında neler olacağını göreceğiz. Şu an kendimizi sınamak için bir ortamımız yok. Bu 4 hafta bizim için çok önemli. İşi son haftalara bırakmak istemiyoruz. Çok kolay bir şey değil bu." diyerek sözlerini tamamladı.