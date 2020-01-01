Hamza Hamzaoğlu: Stancu'nun golle dönmesine sevindik

Alanyaspor'u 1-0'la geçen Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu, sakatlığını atlatan tecrübeli golcünün geri dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kalecilerin ön plana çıktığı bir mücadelenin yaşandığını dile getiren Hamzaoğlu, "Her iki takım kalecisini kutluyorum. Çok önemli kurtarışlar yaptılar. İki takım oyuncularını da kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Şartlara göre iyi bir oyun oynandığını düşünüyorum. Çok heyecanlı bir oyun oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Hamzaoğlu, gelecek hafta sahalarında MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını, bu müsabaka öncesi buradan aldıkları 3 puanın önemli olduğunu vurguladı.

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Hamzaoğlu, maçı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Alanyaspor'u ve Erol Bulut'u hem ligde hem de kupadaki başarılarından dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, sezon başından beri sahada keyifle izledikleri bir Alanyaspor gördüklerini kaydetti. Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün biz onlara fırsat vermeden, kendimiz fırsatlar yakalamaya çalıştık. Zaman zaman da bunda başarılı olduk ve bunlardan birini de değerlendirdik. Sevindiğimiz bir şey de Stancu'nun tekrar golle dönmüş olması. Mutluyuz, bundan sonraki maçlarda yine aynı oyunumuzu, bugüne kadar kaybettiğimiz maçlar da dahil oyun anlayışını sürdürmeye gayret edeceğiz. Daha iyi duruma getirmeye çalışacağız. İnşallah bundan sonraki maçlarda da her şey gönlümüzce olur."