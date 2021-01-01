Hamza Hamzaoğlu Trabzonspor yenilgisini değerlendirdi: Son paslarda yetersizdik

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu takımının 2-0 mağlup olduğu Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Yedikleri ilk golün oyundaki dengeyi bozduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "İlk golü yemek her zaman zordur. Çıkartmak için uğraşıp riskler almanız gerekiyor. Trabzonspor güzel bir ilk gol attı. Pozisyonlar yakaladık ama atamadık. 1-1'i yakalasak daha farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Gerekli baskıyı kurduk ama gol gelmedi" dedi.

Takımının son vuruş ve final pası konusunda başarılı olamadığını ifade eden Hamzaoğlu, "Oyuncularım 90 dakika iyi mücadele etti ama son pası ve son vuruşları iyi yapamamak bizi üzdü. Daha iyi ve daha konsantre olabilirsek, bu mücadelenin de karşılığını alırız" şeklinde konuştu.