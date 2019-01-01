Hamza Hamzaoğlu: Fenerbahçe'nin baskısını kıramadık

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, rakibin baskısını kıramadıklarını belirtti.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği 'ni 5-2 mağlup etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Hamzaoğlu attıkları golden sonra Fenerbahçe'nin baskısını kıramadıklarını ifade ederken, "Golü bulduk fakat Fenerbahçe'nin baskılı başlayacağını biliyorduk. Skoru korumak için geriye çekildik ve Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynamaya başladık. Çabuk paslar yapıp rakibin baskısını kırmamız gerekiyordu. Yapamadık. Birçok şeyi yapamadık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oturup düşüneceğiz. Neler yapmamız gerekiyorsa antrenmanlarda bunların çalışmalarını yapacağız. Bu eksikliklerimizi tamamlayıp lige devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu mağlubiyetle 14 puanda kalan Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında ile karşılaşacak.