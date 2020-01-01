Hamza Hamzaoğlu ateş püskürdü!

Trabzonspor yenilgisinin ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.

Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Hamzaoğlu, hakem kararlarını sert bir dille eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

"İçim çok dolu, çok şey söylemek istiyorum ama susmak zorunda kalıyoruz. Aynı şey karşı takımın ceza sahasında olsa penaltı verebilirler miydi? Nadir topu uzaklaştırmak istiyordu, Hüseyin onun tabanına vurdu. Ne yapsın çocuk, bıraksınlar mı? Maalesef bunları çok kolay veriyorlar ve bizi oyundan koparıyorlar. Her ne kadar sahada kalmaya çalışsak da futbol konuşamıyoruz."

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"Bundan sonra böyle yapmak lazım"

"Bugün belki en rahat on dakikamı yaşadım. Oturduk, sınırda olan üç oyuncumuzu çıkardık, rahat rahat maçı izledik. Bundan sonra böyle yapmak lazım ama mesleğimize saygımız var. Trabzonspor'un galibiyetine de gölge düşürmek istemiyorum, tebrik ediyorum."