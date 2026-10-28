Hamza Abdülkerim'in profesyonelliği Barcelona'yı büyüledi

Katalan "Sport" gazetesine göre Hamza Abdülkerim, profesyonel tavrı, alçakgönüllülüğü ve A takımdaki rolünü ya da gerektiğinde yedek takımın saflarını güçlendirme görevini kabullenmeye hazır oluşuyla Barcelona yöneticilerinin beğenisini kazanıyor. Bu tutum, henüz 18 yaşında olmasına rağmen onun olgunluğunu yansıtıyor.

Gazete şunları ekledi: "Bu yaştaki bir oyuncunun böyle bir durumla başa çıkması kolay değil; özellikle de Mısırlı forvetin Dünya Kupası'na katıldıktan sonra ülkesinde geniş bir ün kazandığı düşünülürse. Buna rağmen Hamza, ister A takımdaki sınırlı süreleri kabullenirken ister Juliano Belletti yönetimindeki Barcelona Atletic'te kendisinden istendiğinde oynamaya hazır oluşuyla büyük bir alçakgönüllülük ve farkındalık gösterdi."

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Hamza Abdülkerim, Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında alınan iki acı yenilginin ardından takımın yeniden sahaya çıktığı çarşamba günü Barcelona antrenmanlarında hazır bulundu. Söz konusu iki maçı ise yedek kulübesinden, oynamadan takip etmişti.

Mısırlı forvetin son maçı 17 Ekim tarihine dayanıyor. O gün Barcelona Atletic ile şimdiye kadarki tek maçını Utebo karşısında oynamış ve penaltıdan takımının öne geçme golünü kaydetmişti. Johan Cruyff Stadı'nda oynanan karşılaşma, Barcelona'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattıktan sonra yaptığı açıklamada Hamza, önceliğinin fırsatın A takımla mı yoksa yedek takımla mı geleceğine bakılmaksızın oyun süresi almak olduğunu vurguladı ve kendisini zor duruma düşürmek istemediğinin altını çizdi.

Rapora göre bu tutum, maç ve gelişim fırsatlarını statüyle ilgili kaygıların üzerinde tutan bir oyuncunun zihniyetini yansıtıyor. Ayrıca mümkün olduğunca çok maç oynamanın, Katalan kulübüne transferinden önce alışkın olduğu futbol anlayışından farklı olan Barcelona tarzına hızla uyum sağlamasına yardımcı olacağının farkında.

Flick'ten ve soyunma odasından övgü

Barcelona'nın Hamza Abdülkerim'e duyduğu beğeni yalnızca teknik hazırlığıyla sınırlı değil; bu beğeni, onun A takımın soyunma odasına sorunsuzca uyum sağlama becerisine de uzanıyor. Dünyanın en iyi oyuncuları arasında bir yer için rekabet etme hırsına rağmen alçakgönüllü ve kibirden uzak bir tavır sergiliyor; sakin yapısına ve utangaçlığa meyilli kişiliğine rağmen takım arkadaşlarıyla şakalaşma ve rahatlama anlarını paylaşıyor.

Mısırlı forvet, yedek takıma katıldığında da aynı davranışı sürdürüyor; takım arkadaşlarından üstün olduğu ya da gruptaki rolünün ötesinde biri olduğu hissine kapılmadan.

Teknik direktör Hansi Flick, ister soyunma odasındaki davranışı ister antrenmanlardaki performansı nedeniyle olsun, Hamza'dan memnun; ancak Alman teknik adam şu anda hücum hattında daha istikrarlı başka seçeneklere güveniyor.

Barcelona, önümüzdeki cumartesi İspanya saatiyle akşam dokuzda Deportivo Alavés ile karşılaşmaya hazırlanırken, Barcelona Atletic akşam altıda Johan Cruyff Stadı'nda Arnedo ile karşı karşıya gelecek.

"Sport"a göre, Hamza Abdülkerim ister A takımla ister yedek takımla fırsatını bulsun, asıl hedefi oyun süresi almak ve yeteneklerini kanıtlamak için her fırsatı değerlendirmek olmaya devam edecek.



