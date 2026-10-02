Hamza Abdülkerim, Mısır'da gerçek bir medya fenomeni haline geldi. Barcelona'ya transferi ve özellikle Mısır A Milli Takımı ile ilk golünü kaydetmesi, ülkenin gelecekte Mısır futbolunun en önemli yıldızlarından biri olacağına dair umutlarını alevlendirdi.

Hamza şu ana kadar Mısır Milli Takımı ile Barcelona'ya kıyasla daha fazla şans buldu, ancak bu durum genç forvetle üzerinde anlaşmaya varılan bir planın parçası olarak geliyor; bu plan, oyuncunun A takım içindeki gelişim sürecinin son derece sakin bir şekilde ele alınmasını öngörüyor.

Sport gazetesi, Hamza Abdülkerim'in Katalan takımında daha büyük bir rol üstleneceğini ve hedefin, bu sezon içinde hatta ilk 11'de bazı maçlara çıkabilmesi olduğunu aktardı.

Barcelona'nın ve teknik direktör Flick'in Hamza ile ilgili planı oldukça net görünüyor. Katalan kulübü, öğrenme sürecini sürdürmesi için onu bu sezon kadroda tutacak; ayrıca şu an için gelecekte kiralanmasına ilişkin herhangi bir fikir de ufukta yok.

Flick ve kulübün futbol yönetimi, oyuncuyu kendilerine yakın tutmak istiyor; çünkü ikisi de onun büyük ölçüde faydalanılabilecek bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyor. Fikir, bu sezon A takımla en az 10 ila 15 maça çıkması yönünde.

Hamza Abdülkerim, net forvet mevkisinde oynamasını sağlayan doğuştan gelen yeteneklere sahip; ayrıca hücum hareketlerini eşsiz bir şekilde kavrıyor. Bunun yanında güçlü bir fiziksel yapıya ve müthiş bir şuta sahip. Teknik direktörler, onun gelecekte Barcelona'nın 9 numaralı forveti olmasını sağlayacak özelliklere sahip olduğunu düşünüyor.

Sözleşmesi gereği Hamza'nın, A takımın sezon hazırlık dönemine katılması planlanıyordu; ancak Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılacak kadrosuna dahil edilmesi, olayların hızlanmasına yol açtı.

Forvet, transfer piyasasının dikkatini çekti ve Barcelona yalnızca onunla kesin bir anlaşma yapmakla kalmayıp, aynı zamanda ona A takımla, değeri 100 milyon avroyu aşan bir serbest kalma bedeli içeren profesyonel bir sözleşme vermeye ve sözleşmesini iyileştirip uzatmaya karar verdi.

Ancak sorun, Mısırlı oyuncunun süre bulamaması; bu da gelişimini sekteye uğratabilir. Buna rağmen Barcelona şu an için, süresi kademeli olarak artacak olsa da, durumun bu şekilde devam etmesini tercih ediyor.

Şu ana kadar La Liga'da Rayo Vallecano karşısında yalnızca birkaç dakika süre aldı; ancak milli ara sonrasında rotasyon politikası kapsamında daha büyük şanslar bulacak.

Hamza'nın, gelecek ocak ayında kiralık olarak ayrılmak için birçok teklifi bulunuyor; ancak oyuncunun kalması konusunda halihazırda anlaşmaya varılmış ve karar alınmış durumda.



