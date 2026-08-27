Hamza Abdülkerim'in durumu: Barcelona ile Athletic Bilbao maçının ilk 11'i

Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, İspanya Ligi maçları kapsamında iki takımı karşı karşıya getirecek Athletic Bilbao mücadelesinin resmi ilk 11'ini açıkladı.

Barcelona'nın ilk 11'i, geçen hafta Elche'ye karşı oynanan maça kıyasla birçok değişikliğe sahne oldu. Bunların başında Pau Cubarsi'nin savunma hattına dönüşü geliyor. Pedri orta sahada ilk 11'de başlarken, yeni transfer Rodri yedek kulübesinde oturuyor.

Flick ayrıca İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı ilk 11'e dahil etti. Raphinha'nın gerçek bir forvet olarak kullanılabileceği ya da sol kanada geri döndürülebileceği ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, Gordon'ın maç boyunca hangi mevkide oynayacağı merakla bekleniyor.

Barcelona'nın Athletic Bilbao karşısındaki ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Joan Garcia.

Savunma hattı: Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart.

Orta saha: Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha.

Hücum hattı: Anthony Gordon.

Yedek kulübesinde ise: Eder, Szczesny, Cancelo, Balde, Ademi, Christensen, Rodri, Olmo, Kounde, Bryan Farinas'ın yanı sıra yetenekli Mısırlı Hamza Abdülkerim yer aldı.

Bilbao'nun ilk 11'i ise şöyle oluştu:

