24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-BARCELONAAFP

Çeviri:

Hamza Abdülkerim'in durumu: Barcelona ile Athletic Bilbao maçının ilk 11'i

Barcelona - Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
İspanya

Mısırlı yetenek yedek olarak

Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, İspanya Ligi maçları kapsamında iki takımı karşı karşıya getirecek Athletic Bilbao mücadelesinin resmi ilk 11'ini açıkladı.

Barcelona'nın ilk 11'i, geçen hafta Elche'ye karşı oynanan maça kıyasla birçok değişikliğe sahne oldu. Bunların başında Pau Cubarsi'nin savunma hattına dönüşü geliyor. Pedri orta sahada ilk 11'de başlarken, yeni transfer Rodri yedek kulübesinde oturuyor.

Flick ayrıca İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı ilk 11'e dahil etti. Raphinha'nın gerçek bir forvet olarak kullanılabileceği ya da sol kanada geri döndürülebileceği ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, Gordon'ın maç boyunca hangi mevkide oynayacağı merakla bekleniyor.

Barcelona'nın Athletic Bilbao karşısındaki ilk 11'i şu şekilde oluştu:

La Liga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Kaleci: Joan Garcia.

Savunma hattı: Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart.

Orta saha: Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha.

Hücum hattı: Anthony Gordon.

Yedek kulübesinde ise: Eder, Szczesny, Cancelo, Balde, Ademi, Christensen, Rodri, Olmo, Kounde, Bryan Farinas'ın yanı sıra yetenekli Mısırlı Hamza Abdülkerim yer aldı.

Bilbao'nun ilk 11'i ise şöyle oluştu:

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin