Hamza Abdülkerim’in de katılımıyla… Fleck, Barcelona’nın yıldızlarına baskı yapıyor

Barcelona teknik direktörü Hans Flick, yeni sezon hazırlıklarının ikinci haftasının başlamasıyla birlikte, oyuncuların fiziksel hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yeni kondisyon antrenörü Benjamin Kogel ile işbirliği içinde fiziksel antrenmanların yoğunluğunu artırdı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Pazar gününe kadar üç antrenman seansını içeren program kapsamında Pazartesi günü planlanan iki antrenmandan ikincisinde, Alman teknik direktörün kararıyla antrenman süresi uzatıldı ve antrenman esas olarak fiziksel unsurlara odaklandı.

Antrenmana, sabah antrenmanına katılan aynı grup katıldı; ayrıca Dünya Kupası'ndaki görevinin ardından takım antrenmanlarına geri dönen Uruguaylı Ronald Araujo da antrenmana katıldı.

Ayrıca, geçen Pazartesi gününden itibaren A Takım ile hazırlık dönemine başlayan yedek takım ve genç takım oyuncuları da antrenmanda yer aldı. Bu oyuncular şunlardır: Orian Gorin, Alex Gonzalez, Oscar Gestao, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shin Kluivert, Ibraima Tounkara, Tony Fernandez, Joii Fernandes, Geoffrey Torrents, Tommy Marquez, Brian Farinas, Alvaro Cortes, Aaron Yakobishvili, Iker Rodriguez ve U19 Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra üç gün dinlenmenin ardından antrenmanlara dönen Xavi Espert.

Akademi oyuncusu Hafiz Garima ise hastalık nedeniyle antrenmanlara katılmaya devam edemiyor, ancak yakında iyileşip takım antrenmanlarına katılması bekleniyor.