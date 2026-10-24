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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Hamza Abdülkerim'den Arapça mesaj: El Clasico'nun atmosferini kızıştırdı

H. Abdelkarim
K. Adeyemi
Gavi
Barcelona
Real Madrid
X. Espart
La Liga
Mısır
Almanya
İspanya

Hayal gerçeğe dönüşüyor

Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, en ince ayrıntılara kadar rekabete sahne olacak Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico'nun başlamasına sayılı gün kala heyecanlanıyor. Bu ayrıntılardan birinin kahramanı ise genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim olacak.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Hamza El Clasico'ya özel, Arapça bir mesaj taşıyan bir ayakkabı giyecek. Kraliyet ekibi karşısındaki ilk büyük maçını oynamanın heyecanını yansıtan bu mesaj şöyle: "Hikaye burada başlar."

Gazete, bu ifadenin Barcelona'nın ilk takımında kendini güçlü bir şekilde kabul ettiren ve Katalan kulübündeki kendi hikayesini yazmaya devam etmeyi hedefleyen bir oyuncu için büyük sembolik anlamlar taşıdığına dikkat çekti.

Gazete, Mısır futbolunun en umut vadeden yeteneklerinden biri haline gelen Hamza'nın, dünyanın en önemli maçlarından birinde sahada yer alma fırsatı bulacağını belirtti.

"Sport", rekabetçi kişiliğiyle tanınan İspanyol orta saha oyuncusu Gavi'nin, futbola bakışını tam olarak özetleyen bir ifadeyi taşıyan bir ayakkabı giyeceğini açıkladı. İfade şöyle: "%100 yetmez."

Alman kanat oyuncusu Karim Adeyemi ise Real Madrid karşısındaki ilk büyük maçını oynamadan önce hedeflerini net bir şekilde ortaya koyan, İngilizce "Bunun için geldim" anlamına gelen bir mesajı tercih etti.

Xavi Espart da "Rüya devam ediyor" anlamına gelen Katalanca bir ifadeyle köklerini anımsatmak istedi. Juan Garcia ise daha doğrudan bir mesajı seçti: "Görev numarası 1: Kazanmak."

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