24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1082253531.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Hamza Abdülkerim, Barcelona ile ilk maçının ardından ateşli bir mesaj gönderdi

Barcelona - Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
H. Abdelkarim
İspanya
Mısır

Ne dedi?

18 yaşındaki genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, teknik direktör Hansi Flick'in kendisine Rayo Vallecano karşısında sahaya çıkma fırsatı vermesinin ardından Barcelona ilk takımındaki ilk maçını coşkuyla kutladı; böylece Katalan kulübündeki kariyerinde yeni bir adım atarken, ilk takımla parlamayı sürdürmesine dair büyük umutlar da beraberinde geldi.

Hamza, maçın ardından "TV3" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İlk maçımı oynadığım için son derece mutluyum ve gelecekte daha fazla başarıya imza atmayı umuyorum." Barcelona taraftarının önünde Camp Nou'da sahaya çıkmaktan duyduğu büyük mutluluğu da dile getirdi.

Mısırlı forvet sözlerine şöyle devam etti: "Çok kalabalık bir seyirci vardı ve oraya çıkmak için son derece heyecanlıydım. Çok güçlü bir duyguydu. Bunu defalarca yaşamak istiyorum."

Hamza, ilk takımla ilgili hedeflerinden de bahsederek, Barcelona'nın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak için elindeki her şeyi ortaya koymak istediğini vurguladı ve önümüzdeki dönemde "takıma mümkün olduğunca yardımcı olmayı ve her şeyi kazanmayı" umduğunu söyledi.

Mısırlı forvet, hücum hattındaki takım arkadaşları Brezilyalı Raphinha ve İspanyol Lamine Yamal'a övgüler yağdırarak, ikisinin de saha içinde ve dışında sergilediklerine hayranlık duyduğunu belirtti.

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Raphinha hakkında şunları söyledi: "Harika bir insan ve hepimiz biliyoruz ki sahanın her yerinde her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor." Lamine Yamal'ı ise "ayaklarında büyüleyici bir yetenek" barındıran bir oyuncu olarak nitelendirerek, onun takım ve taraftar için oynadığını dile getirdi.

Hamza, sezon hazırlık döneminde dikkatleri üzerine çekmiş, gösterdiği etkileyici performansla Barcelona'nın en golcü isimlerinden biri olarak öne çıkmış ve nihayetinde beklediği ödülü, resmi bir maçta ilk takımla sahaya çıkarak almıştı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin