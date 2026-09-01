Hamza Abdülkerim, Barcelona ile ilk maçının ardından ateşli bir mesaj gönderdi

18 yaşındaki genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, teknik direktör Hansi Flick'in kendisine Rayo Vallecano karşısında sahaya çıkma fırsatı vermesinin ardından Barcelona ilk takımındaki ilk maçını coşkuyla kutladı; böylece Katalan kulübündeki kariyerinde yeni bir adım atarken, ilk takımla parlamayı sürdürmesine dair büyük umutlar da beraberinde geldi.

Hamza, maçın ardından "TV3" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İlk maçımı oynadığım için son derece mutluyum ve gelecekte daha fazla başarıya imza atmayı umuyorum." Barcelona taraftarının önünde Camp Nou'da sahaya çıkmaktan duyduğu büyük mutluluğu da dile getirdi.

Mısırlı forvet sözlerine şöyle devam etti: "Çok kalabalık bir seyirci vardı ve oraya çıkmak için son derece heyecanlıydım. Çok güçlü bir duyguydu. Bunu defalarca yaşamak istiyorum."

Hamza, ilk takımla ilgili hedeflerinden de bahsederek, Barcelona'nın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak için elindeki her şeyi ortaya koymak istediğini vurguladı ve önümüzdeki dönemde "takıma mümkün olduğunca yardımcı olmayı ve her şeyi kazanmayı" umduğunu söyledi.

Mısırlı forvet, hücum hattındaki takım arkadaşları Brezilyalı Raphinha ve İspanyol Lamine Yamal'a övgüler yağdırarak, ikisinin de saha içinde ve dışında sergilediklerine hayranlık duyduğunu belirtti.

Raphinha hakkında şunları söyledi: "Harika bir insan ve hepimiz biliyoruz ki sahanın her yerinde her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor." Lamine Yamal'ı ise "ayaklarında büyüleyici bir yetenek" barındıran bir oyuncu olarak nitelendirerek, onun takım ve taraftar için oynadığını dile getirdi.

Hamza, sezon hazırlık döneminde dikkatleri üzerine çekmiş, gösterdiği etkileyici performansla Barcelona'nın en golcü isimlerinden biri olarak öne çıkmış ve nihayetinde beklediği ödülü, resmi bir maçta ilk takımla sahaya çıkarak almıştı.