Barcelona, perşembe günü başlayan 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı gelecekte kadrosunu güçlendirebilecek genç yetenekleri keşfetmek amacıyla takip etmeyi sürdürüyor. Bu adım, Katalan kulübünün turnuvanın bir önceki edisyonunda Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim'i keşfetmesini akıllara getiriyor.

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İspanyol gazetesi "Sport"un haberine göre, Barcelona'nın scouting departmanı direktörü ve Deco'nun en yakın isimlerinden biri olan João Amaral, turnuvada İspanya Milli Takımı forması giyen Katalan kulübünün oyuncularının performansını takip etmek için Katar'da bulunuyor.

Teknik direktör David Cubillo yönetimindeki İspanya kadrosunda Barcelona'yı yedi oyuncu temsil ediyor: Ebrima Tunkara, Jordi Bisquer, Sergi Mayans, Baba Kourouma, Raúl Expósito, Eu Martínez ve Roberto Tomás.

Barcelona, İspanya Milli Takımı kadrosuna en fazla oyuncu veren kulüp konumunda. Bu isimler arasında takımın en dikkat çeken yıldızlarından biri olan Ebrima Tunkara öne çıkıyor. Tunkara, 16 yaşında olduğu için takım arkadaşlarından bir yaş küçük.

İspanya, turnuvada Çin, Fiji ve Fas'ın yer aldığı grupta mücadele ediyor. Ancak João Amaral'ın görevi yalnızca Barcelona'nın oyuncularını izlemekle sınırlı kalmayacak. Amaral, turnuva boyunca dikkat çekebilecek diğer yetenekleri de yakından takip edecek.

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Turnuva, yükselen yetenekleri keşfetmek için önemli bir platform niteliği taşıyor. Amaral da maçlara bizzat giderek oyuncuları doğrudan tribünden izlemeye büyük önem veriyor.

Getty Images

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Hamza Abdelkarim deneyimi

Sportif direktör Deco'nun denetimindeki scouting departmanının sorumlusu olan Amaral ya da ekibinden biri, yetenekleri yakından izlemek için bu tür turnuvalara gitmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda.

Barcelona'nın bu alandaki son yatırımı ise Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim oldu. Al Ahly'nin alt yaş kategorilerinde dikkat çekici performanslar sergileyen genç oyuncu, 2025 yılında Katar'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın en parlak yıldızlarından biri olmuştu.

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Mısırlı forvet, söz konusu turnuvada beş maçta iki gol atarak birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Ardından Barcelona, oyuncunun potansiyelinden yararlanmak için harekete geçti.

Hamza'nın kariyerindeki en önemli adım ise Hossam Hassan'ın onu 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağırmasıyla geldi. Genç oyuncu, Mısır Milli Takımı'nda yalnızca kadroyu tamamlayan bir isim olmadı; son 16 turuna kalan Mısır'ın oynadığı beş maçın dördünde forma giydi.

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Bu deneyim, zaten hızla ön plana çıkmaya başlayan Mısırlı forvetin gelişimini hızlandırdı. Ayrıca oyuncunun milli takımda bulunduğu dönemde Barcelona, sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandığını doğruladı.

Satın alma opsiyonu başlangıçta 1,5 milyon euro olarak belirlenmişti. Anlaşmaya bağlı değişkenler ve bonuslarla birlikte transferin bedelinin 6,5 milyon euroya kadar çıkması mümkün.

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Dünya Kupası'nın ardından beklemek istemeyen Mısırlı forvet, yeni sezon hazırlıklarında A takıma katılmak ve teknik direktör Hansi Flick yönetiminde çalışmak üzere doğrudan Barcelona'ya döndü.

Hamza'nın yeniden dikkatleri üzerine çekmesi için tek bir fırsat yetti. Genç oyuncu, Birmingham City ile oynanan hazırlık maçında 62 dakikada attığı iki golle Barcelona'nın en parlak ismi oldu.

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Mısırlı forvet, gol hesabını kendi kazandırdığı penaltıyla açtı. Ardından ceza sahasında yeniden belirerek dönen topu değerlendirdi ve karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.

Birinci sınıf yıldızlar yetiştiren turnuva

FIFA'nın düzenlediği 17 Yaş Altı Dünya Kupası, uzun süredir daha sonra futbol dünyasının birinci sınıf yıldızları arasına adını yazdıran genç yeteneklerin keşfedildiği bir fabrika işlevi görüyor.

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Turnuvanın geçmiş edisyonları, yetenekleri dünya sahnesine taşıma konusundaki önemini kanıtlayan çarpıcı örneklerle dolu. Ronaldo Nazario, Brezilya ile ilk 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğunu 1997'de Mısır'da kazandı ve ardından 2002'de A Milli Takım ile dünya şampiyonu oldu.

Altı yıl sonra, 2003'teki Finlandiya edisyonunda sahne Cesc Fabregas'ındı. Ülkesinin parlamasına öncülük eden Fabregas, beş maçta beş gol atarak turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı ve Altın Ayakkabı'nın da sahibi oldu.

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Fabregas daha sonra 2010'da Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın temel taşlarından biri haline geldi. Bu da turnuvanın, yıldızlığa giden yolunda önemli bir durak olduğunu gösterdi.

Öne çıkan isimler arasında Alman Toni Kroos da bulunuyor. Kroos, 2007'de Güney Kore'de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve yıllar sonra 2014'te Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanarak büyük potansiyelini kanıtladı.

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Bundan iki yıl sonra, 2009'daki Nijerya edisyonunda Mario Götze attığı üç golle turnuvaya damgasını vurdu. Götze, daha sonra 2014 finalinde ülkesine Dünya Kupası'nı kazandıran golü atarak adını Alman futbol tarihine yazdırdı.

Turnuva, gelecekte fark yaratabilecek isimlerin ortaya çıkışını yakından takip eden büyük kulüplerin dikkatini çekmek isteyen umut vaat eden yetenekler için bir vitrin olmayı sürdürüyor. Bu durum, Barcelona'yı fırsatı kaçırmamaya yöneltiyor. Nitekim João Amaral, yükselen yetenekleri izlemek için şu anda Katar'da bulunuyor.