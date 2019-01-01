Hamit Altıntop'tan Ballon d'Or yorumu

Eski A Milli futbolcu Hamit Altıntop, Ballon d'Or ödülü hakkında yorumda bulundu ve hücum ile savunma bölgelerini kıyasladı.

, ve gibi takımlarda oynamış eski A Milli futbolcu ve aynı zamanda TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Ballon d'Or hakkındaki görüşlerini söyledi.

Adaylar ve Virgil van Dijk'ın oynadığı mevkileri kıyaslayan Altıntop, hücumda yaratıcı olmanın savunma yapmaya göre daha zor olduğunu belirtti. Ballon d'Or yarışının zorlu geçeceğini ifade eden deneyimli isim, kim kazanırsa kazansın sonucun şaşırtıcı olmayacağını söyledi.