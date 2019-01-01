Hamit Altıntop: Çok büyük bir adım atabiliriz

A Milli Takım'ın iyi bir pozisyonda olduğunun altını çizen Hamit Altıntop, Arnavutluk karşısında millilerin önemli bir adım atabileceğini belirtti.

Futbol Federasyonu'nun Ümit Milli ve Genç Milli Takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 11 Ekim Cuma günü karşılaşacağı Arnavutluk’u yenerek Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda çok büyük bir adım atacağına inandığını söyledi.

Hamit Altıntop, milli takımın Arnavutluk ve ile çok zorlu maçlar oynayacağının altını çizerek, “Maçlar zor ama iyi bir pozisyondayız. İnşallah bu pozisyonu koruyabiliriz” dedi.

"Maçtan maça bakalım"

Altıntop, Türkiye’nin Arnavutluk’u konuk ettiği gün, Fransa’nın da İzlanda ile karşılaşacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Cuma günü öyle maçlar oynanacak ki belki çok büyük bir adım atabiliriz. Bunu göz önünde bulundurmak gerek. Bu da ayrıca bir güç katacaktır. İçeride oynuyoruz, favori olduğumuzu düşünüyorum ancak maçlar oynanmadan sonuçlarını da bilemiyoruz. İnşallah cuma günü hep birlikte büyük bir adım atacağız. Ondan sonra da Fransa maçı ama maçtan maça gidelim. Şenol hocanın da ilk günden bu yana söylediği gibi maçtan maça bakalım. Bu felsefeyle çok iyi bir yol katettiğimize inanıyorum. İnşallah gelecek maçları da bu felsefeyle iyi sonuçlandırırız.”