Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı! İsyan çıktı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Eleme Turu Play-Off eşleşmelerinde ilk maçlar oynandı. Club Brugge, sahasında ağırladığı Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadelede karşılaşmanın sonucunu belirleyen penaltı kararı, büyük tepki gördü.
Zorlu mücadelede ev sahibi Brugge, 15. dakikada Ferran Jutlga'nın penaltıdan attığı golle üstünlüğü yakaladı. 41. dakikada Atalanta rakibine Mario Pasalic ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik sona erdi.
Halil Umut Meler'e büyük tepki, 3 sarı kart
90+2. dakikada Brugge penaltı kazandı. Isak Hien'in Gustaf Nilsson'un yüzüne gelen eli sonrası Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.
İtalyan ekibinin oyuncuları bu karara büyük tepki gösterdi. Aynı dakika içerisinde konuk ekipten Juan Cuadrado, Isak Hien ve Rafael Toloi sarı kart gördüler.
Gasperini adeta çıldırdı
Atalanta Teknik Direktörü Gasperini penaltı kararına çok sinirlendi. Deneyimli teknik adam gol sonrası direkt soyunma odasına gitti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Atalantalı oyuncular Halil Umut Meler'in etrafını sardı.