Halil Umut Meler'in iptal ettiği gol İsviçre'de büyük tepki çekti

Halil Umut Meler, İsviçre'yi 3-2 öne geçiren golü iptal etmesi, İsviçre'de büyük tepki çekti.

İsviçre ile Danimarka, Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geldi

İsviçre'yi öne geçiren gol iptal oldu

Halil Umut Meler eleştirilerin odağında

NE OLDU? Uluslar Ligi'nde İsviçre ile Danimarka 2-2 berabere kalırken karşılaşmanın 74. dakikasında hakem Halil Umut Meler tarafından İsviçre'nin golünün iptal edilmesi İsviçre'de büyük ses getirdi. Gol öncesi kullanılan kornerin dışardan geldiğini belirterek golü iptal eden Halil Umut Meler'in bu kararı İsviçre'de manşetlere taşındı.

NE SÖYLENDİ? Ülkenin önemli gazetelerinden Blick'e pozisyonu değerlendiren eski hakem Urs Meier, Halil Umut Meler'in yardımcısına uyduğunu belirtti ve yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın korner atılırken pozisyonunun yanlış olduğunu vurguladı. Urs Meier, görüntülerin oldukça açık olduğunu ve topun dışardan oyun alanına girmediğini ifade etti.

Meier değerlendirmesinde, İbrahim Çağlar Uyarcan'ın korner atışı yapıldığı sırada yanlış açıda bulunduğunu, bunun anlaşılamaz bir durum olduğunu belirtti. İsviçre'nin hakem hatası nedeniyle 3 puanla sahadan ayrılamadığı fikri ön plana çıkarıldı.

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Ayrıca golün iptal edilmesindeki yanlışlığın en büyük kanıtlarından biri olarak da Danimarka kalecisi Kaspar Schmeichel gösterildi. Deneyimli eldivenin golden sonra hiçbir şekilde pozisyona itiraz etmemesi ve hakeme doğru el kaldırmaması golün iptalinin yanlış bir karar olduğunu kanıtlayan işaretlerden biri olarak ifade edildi.