Avrupa Kulüpler Birliği ve Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid'deki mevkidaşı Florentino Perez ile bir anlaşmaya vardığını açıklarken, bu yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için 3 oyuncuyu aday gösterdiğini belirtti.

Al-Khelaifi, Salı günü birliğin genel kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu ve Florentino Perez'e olan desteğini yineleyerek, kendisinin ve kulübünün futbola sunduklarından dolayı daha fazla saygıyı hak ettiğini vurguladı.

Katarlı yönetici, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Florentino ve Real Madrid daha fazla saygıyı hak ediyor. Futbol için her şeyi yaptı ve son yıllarda kaç Şampiyonlar Ligi kazandıklarını bilmiyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuştuğumuz yarım saat içinde bir anlaşmaya vardık." Al-Khelaifi bu anlaşmayla ilgili ayrıntıları açıklamadı.

Al-Khelaifi, FIFA başkanlığı isteğini yalanladı

Paris Saint-Germain başkanı, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" etrafında dönen tartışmalara değinerek, Gianni Infantino'nun ardından federasyonun başkanlığına gelmeyi düşünmediğini vurguladı.

"FIFA'ya karşı hiçbir ilgim yok, bu benim hedefim değil. Yaptığım işten keyif alıyorum. Bugün gördüğünüz gibi, Avrupa Kulüpler Birliği ile büyümeyi sürdürmeyi düşünüyorum." dedi.

Şunları ekledi: "Olumlu olmak istiyorum. Dediğim gibi, gördüklerimiz üzücü, ama işleri değiştirmek için olumlu olmamız gerekiyor."

Al-Khelaifi Ballon d'Or hakkında konuştu

Ballon d'Or yarışına gelince, Al-Khelaifi diğer kulüplerle karşı karşıya gelmeyi reddetti, ancak ödülü Paris Saint-Germain oyuncularından birinin kazanmasını dilediğini açıkladı.

Şöyle konuştu: "Beni diğer kulüplerle sorun yaşatacak bir duruma sokmayın. Belli ki takımımdaki üç oyuncudan birinin kazanmasını istiyorum: Dembele, Kvaratshelia ya da yine ödülü hak eden Fabian Ruiz. Ancak biliyorsunuz ki ben Kylian Mbappe'yi de çok iyi tanıyorum ve kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biridir."