Haldun Üstünel nerede, ne yapıyor?

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada eski yönetici Haldun Üstünel'in geri dönmesi için harekete geçti. Peki Haldun Üstünel nerede, ne yapıyor?

Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Galatasaray'ın eski Futbol Komitesi Başkanı Haldün Üstünel'in yeniden göreve gelmesi için harekete geçti.

Galatasaray'a getirdiği dünyaca ünlü yıldızlarla 'Transfer Sihibirbazı' olarak hatırlanan Üstünel nerede ve ne yapıyor?

Haldun Üstünel nerede, ne yapıyor?

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in göreve gelmesinin ardından kulüp üyesi Şükrü Cevheroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Haldun Üstünel'in sarı kırmızılı takıma geri döneceğini ve yurt dışı ilişkilerinden sorumlu olacağını iddia etmişti. Ancak bu iddia gerçekliğe kavuşmadı.

1992 yılından bu yana İstanbul Tela Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Üstünel, vaktinin birçoğunu yurt dışında geçiriyor.

Üstünel, Türkiye'de olduğu vakitlerde de eşine ve kızına vakit ayırıyor.