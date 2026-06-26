Haland'ı devirdi... Norveç milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası'ndaki "cesurlar" listesine katıldı

Fransa ile oynanacak kader maçı öncesinde herkesi şaşırtan bir kararla, Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda, ilk on birin istikrarını sarsan köklü değişiklikler yaptı. Bu riskli taktiksel hamle, “Vikingler”i tarihle ve liderliği hiçbir hesap yapmadan garantilemek isteyen Kylian Mbappé’nin takımına karşı doğrudan bir yüzleşmeye sürükledi.

Futbol istatistikleri ağı “Opta”nın bildirdiğine göre, Norveç, Dünya Kupası tarihinde aynı turnuvada tek bir maçta ilk on birinde 10’dan fazla değişiklik yapan dördüncü milli takım oldu.

Norveç milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Egil Selvik.

Defans: Leo Ostgaard - Fredrik André Bjørkan - Henrik Valsner.

Orta saha: Patrick Berg - Fredrik Orsens - Kristian Thorsvedt - Thilo Asgard.

Forvet: Andreas Schildrup - Jürgen Strand Larsen - Oscar Bob.

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Ståle Solbakken, Manchester City'nin forveti Erling Haaland'ı ilk 11'de oynatmayarak herkesi şaşırttı.

Teknik direktör Ståle Solbakken'in bu cesur hamlesi, Norveç'i bu olağanüstü rakama daha önce ulaşan 3 büyük milli takımın yanına yerleştirdi. Ağı'nın aktardığına göre, Norveç, Dünya Kupası tarihinde aynı turnuvada tek bir maçta ilk 11'de 10'dan fazla değişiklik yapan dördüncü milli takım oldu.

Norveç, bu rekorla büyük milli takımların yer aldığı seçkin bir gruba katıldı. Bu listeye ilk olarak 2006 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan karşısında 11 değişiklik yapan İspanya girdi, ardından 2018 Dünya Kupası’nda Japonya karşısında 10 değişiklik yapan Belçika geldi; Brezilya ise 2022 Dünya Kupası’nda Güney Kore karşısında 10 değişiklik yaparak aynı rekoru tekrarladı.

Solbakken’in kararı, deneme yapmaya yer bırakmayacak bir zamanda geldi; zira Norveç, grup aşamasının son maçında Fransa ile karşılaşacak ve bu maç, turnuvada kalıp kalmayacağını belirleyecek. Bu geniş çaplı oyuncu değişiklikleri, ya yedek kulübesine aşırı güveni ya da Kylian Mbappé liderliğindeki Fransa’nın orta saha gücüne karşı bir taktik manevrayı yansıtıyor.