Hala transfer olmayan yıldız futbolcular
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psgtalk
Süper Lig'de ve Avrupa'da transfer sezonu 5 Ekim'de sona erecek. Transferde geri sayıma geçilirken hala boşta olan yıldız oyuncuları derledik;
|İsim
|Yaş
|Uyruk
|Edinson Cavani
|33
|Uruguay
|Mario Götze
|28
|Almanya
|Antonio Valencia
|35
|Ekvador
|Nathaniel Clyne
|29
|İngiltere
|José Callejón
|33
|İspanya
|Alexandre Pato
|31
|Brezilya
|Hatem Ben Arfa
|33
|Fransa
|Eric Maxim Choupo-Moting
|31
|Kamerun
|Mario Mandzukic
|34
|Hırvatistan
|Oumar Niasse
|30
|Senegal
|Kevin Mirallas
|32
|Belçika
|Steven Defour
|32
|Belçika
|Markel Susaeta
|33
|İspanya
|Jucilei
|32
|Brezilya
|Fredy Guarín
|34
|Ekvador
|Papiss Cisse
|35
|Senagal