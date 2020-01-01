Transfer

Hala transfer olmayan yıldız futbolcular

Son güncelleme
Yorum()
Cavani
psgtalk
Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala bazı yıldızlar henüz bir takımla anlaşmış değil.

Süper Lig'de ve Avrupa'da transfer sezonu 5 Ekim'de sona erecek. Transferde geri sayıma geçilirken hala boşta olan yıldız oyuncuları derledik;

İsim Yaş Uyruk
Edinson Cavani 33 Uruguay
Mario Götze 28 Almanya
Antonio Valencia 35 Ekvador
Nathaniel Clyne 29 İngiltere
José Callejón 33 İspanya
Alexandre Pato 31 Brezilya
Hatem Ben Arfa 33 Fransa
Eric Maxim Choupo-Moting 31 Kamerun
Mario Mandzukic 34 Hırvatistan
Oumar Niasse 30 Senegal
Kevin Mirallas 32 Belçika
Steven Defour 32 Belçika
Markel Susaeta 33 İspanya
Jucilei 32 Brezilya
Fredy Guarín 34 Ekvador
Papiss Cisse 35 Senagal

 

Kapat