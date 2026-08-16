Ittihad'ın Portekizli savunma oyuncusu Danilo Pereira, Roshn Profesyonel Ligi'nin ilk haftasında oynanan Al-Khuloud maçının 1-1 sona ermesinin ardından maçın hakemine ateş püskürdü ve bir dizi hakem kararının maçın sonucunu doğrudan etkilediğini vurguladı.

Pereira, karşılaşmanın bitiminin ardından basına konuştu; kendisine gösterilen ve kırmızı kartla sonuçlanan faul kararına değinirken, Ittihad lehine bir penaltı verilmesi gerektiğini de savundu ve kararların takımı açısından adil olmadığını ifade etti.

Pereira: Ittihad lehine penaltı verilmeliydi

Portekizli savunmacı, ceza sahası içindeki bir pozisyon hakkında şunları söyledi: "Elbette, hakemin kararı yanlıştı. Arkadan bana yapılan itmenin ardından penaltı almalıydık." Pereira, Ittihad'ın penaltı noktasından gol atma fırsatını hak ettiğini vurguladı.

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Pereira, kendisine verilen ve atılmasına yol açan faule de değindi; pozisyonun koşullarının maruz kaldığı cezayı gerektirmediğini açıklayarak şunları söyledi: "Top yüksekteydi ve gözüm topa dönüktü. Müdahale kasıtlı değildi, aşırı güç kullanılmadı, hatta tam bir temas bile olmadı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hakemin o pozisyonda ne gördüğünü bilmiyorum. Açıkça söylüyorum: hakemin kararı çok kötüydü." Bu, hakeme yönelik doğrudan bir eleştiriydi; özellikle de kırmızı kartın Ittihad'ı maçı on kişiyle tamamlamak zorunda bırakması ve öndeki üstünlüğünü korumasını etkilemesi nedeniyle.

Kırmızı kart Ittihad'ın işini zorlaştırdı

Pereira, sayısal üstünlük kaybının kalan dakikalarda Ittihad'ın işini daha da zorlaştırdığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Kırmızı kartı gördükten sonra, on kişiyle maçın akışına geri dönmek bizim için zorlaştı."

Buna rağmen Portekizli savunmacı, takımının maçı bitirip galibiyeti alabileceği fırsatlar yakaladığını, ancak bunları istenen şekilde değerlendiremediğini vurguladı ve şunları ekledi: "Buna rağmen, gol atmak için fırsatlarımız olduğunu düşünüyorum, ama bunları istenen şekilde değerlendiremedik."

Pereira, açıklamalarını yaşananları geride bırakıp geleceğe odaklanmanın gerekliliğini vurgulayarak tamamladı ve şöyle dedi: "Futbolun hali bu; şimdi bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor." Bu sözlerle Al-Khuloud karşılaşmasının sayfasını kapatmaya ve gelecek mücadeleye hazırlanmaya çalışıyordu.