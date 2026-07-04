"Hakkımda söylediklerini gördüm"... Nuno Mendes, Yamal'a sert bir şekilde yanıt verdi

Portekiz Milli Takımı ve Paris Saint-Germain’in sol bek oyuncusu Nuno Mendes, Dünya Kupası’nın son 16 turunda İspanya ile oynanacak maçın turnuvanın en zorlu karşılaşmalarından biri olacağını vurguladı ve İspanyol genç yıldız Lamine Yamal ile doğrudan karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. "çok yetenekli ve maçları tek başına kazanabilecek kapasiteye sahip" olarak tanımladığı,

İspanyol “AS” gazetesinin aktardığına göre, Mendes, Toronto’daki Portekiz milli takım kampı sırasında beklenen karşılaşma hakkında konuştu ve Yamal’ın kendisini “karşılaştığı en zorlu savunma oyuncusu” olarak nitelendirmesine yanıt vererek şöyle dedi: "Videoyu izledim. Çok yetenekli bir oyuncu. Karşılaşacağız ve zorlu bir maç olacak. Onunla oynamayı seviyorum; genç, büyük potansiyeli var ve maçı belirleyebilen bir oyuncu. Karşılaşmalarımız her zaman heyecan verici oluyor."

Portekizli milli oyuncu, İspanya ile oynanacak maçın milli takımın yetenekleri için gerçek bir sınav olacağını da sözlerine ekleyerek şöyle açıkladı: “Futbolu iyi bilen, top hakimiyetinde başarılı, güçlü bir takıma karşı çok zorlu bir maç olacak ve takım oyunu daha da önemli hale gelecek. Topun Lamine’ye ulaşmasını engelleyebilirsek, bu iyi bir başlangıç olur.”

Nuno Mendes, turnuvada Portekiz milli takımının en öne çıkan isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Hem analistler hem de taraftarlar tarafından büyük övgüler alan Mendes, hatta bazıları tarafından şu anda dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu övgülerle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu övgüler duymak her zaman güzel. O harika bir insan ve aynı zamanda iyi bir oyuncu, ancak ben hedefime, yani milli takıma yardımcı olmaya odaklanmaya çalışıyorum.”

Portekiz milli takımı, turnuvanın en çok merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan 16 turunda İspanya ile ateşli bir mücadeleye hazırlanıyor. Bu maçta, Mendes’in savunma hattı ile Lamine Yamal’ın hücumdaki hızı arasında yoğun bir taktiksel mücadele yaşanması bekleniyor.