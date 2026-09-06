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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

"Hakimiyet sürüyor": Al-Ittihad, Felix'i alaycı bir mesajla şoke etti!

Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
J. Felix
Suudi Arabistan
Portekiz

Al-Ameed sert vurdu

Al Nassr'ın yıldızı Portekizli Joao Felix, dün cumartesi günü Roshn Profesyonel Ligi'nin 5. haftasının kapanış maçlarında oynanan ve Al Ittihad'ın 2-1 kazandığı klasikonun ardından, Al Ittihad kulübünün resmi hesabından sert bir alaya maruz kaldı.

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Felix, medyaya şok edici bir açıklama yaparak şöyle demişti: "Sizinle konuşmayacağım, çünkü konuşursam ligde neler olup bittiğini ifşa ederim."

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Al Ittihad
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Premier Lig
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Al Nassr FC
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Abha
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Al Ittihad hesabı, sosyal medya platformu "X" üzerinden alaycı bir tasarım içeren bir tweet paylaştı. Tasarımda Al Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou ile "El Alemi"nin oyuncusu Portekizli Joao Felix son derece küçük boyutta görünürken, fotoğrafın ön planında bir kişi işaret parmağı ile başparmağını birbirine yaklaştırmış halde yer aldı; bu da ikilinin "El Amid"in gözünde ne kadar küçük göründüğüne bir gönderme niteliğindeydi.

Al Ittihad hesabı tasarıma alaycı bir mesaj taşıyan bir ifade ekleyerek "El Amid'in bakış açısından" yazdı, ardından "El Amid"in klasikoda Al Nassr'a üstünlüğüne gönderme yaparak "Tahakküm sürüyor" ifadesini ekledi.

Al Ittihad'ın galibiyeti, kulübün bu sezon yaşadığı oyuncu ayrılıkları, idari sorunlar ve benzeri pek çok krize rağmen bazıları için sürpriz olmuştu.

Bu galibiyetle Al Ittihad puanını 11'e yükselterek dördüncü sıraya çıkarken, Al Nassr'ın puanı 12'de kaldı ve Al Qadsiah ile eşit puanla ikinci sırada, lider Al Hilal'in (15) ise gerisinde yer aldı.

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