Hakimi'yi Brezilya karşısında altın bir rekor bekliyor

Paris Saint-Germain'in yıldızı Achraf Hakimi, 2026 Dünya Kupası kapsamında yarın Cumartesi günü (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) Brezilya ile oynanacak maçta Fas futbol tarihine yeni bir rekor yazmaya hazırlanıyor.

Hakimi, Brezilya milli takımı karşısında sahaya çıkarsa, Dünya Kupası tarihinde tek başına en çok maça çıkan Faslı oyuncu olacak. Bu durumda Dünya Kupası'ndaki maç sayısı 11'e yükselecek ve şu anda Hakim Ziyech ile paylaştığı rekoru (10) geçecek.

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Fas milli takımının bek oyuncusu, 2018 ve 2022 turnuvalarında toplam 10 maça çıktı; 3'ü Rusya'da, 7'si Katar'da.

Hakimi ve Ziyech'in ardından Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Romain Saïss, her biri 8 maçla geliyor.

Atlas Aslanları, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya, İskoçya ve Haiti ile birlikte 3. grupta yer alıyor.

Faslı taraftarlar, Hakimi'nin takım arkadaşlarının 2022 Dünya Kupası'nda dördüncü sırada yer alarak Arap ve Afrika tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığı performansı tekrarlamayı veya aşmayı hayal ediyor.