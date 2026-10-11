Hakimi ve Vinicius gibi: Diomande, adını Real Madrid tarihine kazıyor

Fildişili yıldız Yan Diomande, Real Madrid formasıyla ilk imzasını atarak kraliyet ekibini cumartesi akşamı La Liga'nın sekizinci haftasında Villarreal karşısında on kişiyle alınan zorlu 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Diomande, Merengues ile ilk golünü maçın 62. dakikasında kaydederek İspanya başkentinin kulübünün tarihindeki seçkin bir listeye girmeyi başardı.

Diomande, yirmi yaşına basmadan önce İspanya Ligi'nde kraliyet kulübü adına gol atan yabancı oyuncuların oluşturduğu seçkin bir gruba katılarak kulüp tarihinde bu başarıyı elde eden on birinci oyuncu oldu.

X platformundaki Mister Chip hesabına göre, önümüzdeki kasım ayında yirmi yaşını dolduracak olan Diomande, şu isimlerin yer aldığı bir listeye dahil oldu:

Arjantinli Gonzalo Higuain, Fransız Raphael Varane, Faslı Achraf Hakimi, Brezilyalı Vinicius Junior ve Rodrygo, Fransız Eduardo Camavinga, Uruguaylı Alvaro Rodriguez, Türk Arda Güler, Brezilyalı Endrick ve Arjantinli Franco Mastantuono.

Diomande, geçen yaz Alman ekibi Leipzig'den yaklaşık 140 milyon euro karşılığında Real Madrid'in kadrosuna katılmıştı.

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