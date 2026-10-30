Hakimi tarihe geçti: Paris'te unutulmaz bir gecede 3 gol attı, 2 asist yaptı

Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nin dokuzuncu haftasındaki mücadelede, cuma akşamı konuk ettiği Le Havre'ı 5-1 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Ekip, bir golle geriye düştüğü maçta, Faslı yıldızı Ashraf Hakimi'nin parıltısı sayesinde skoru farklı bir galibiyete çevirdi; Hakimi takımının beş golünün tamamına katkı sağladı.

Le Havre, 18. dakikada bulduğu golle ev sahibini şaşırttı. Ryan Fofana'nın başlattığı toplu atağı Maya sol ayağıyla sonuçlandırdı ve top kaleci Safonov'un ağlarına gitti. Ancak Paris Saint-Germain'in yanıtı hızlı geldi; Joudats, 26. dakikada ceza sahası içinde Hernandez'in ustalıkla hazırladığı Ashraf Hakimi'nin ortasından yararlanarak beraberliği sağladı.

Yalnızca iki dakika sonra Hakimi, Mayulu'dan aldığı pasın ardından Touba'yı ve kaleci Bodart'ı geçerek topu ağlara göndermeyi başardı ve Parisli takıma üstünlüğü getirdi. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarının başlamasıyla Paris Saint-Germain baskısını sürdürdü ve Hakimi, 55. dakikada ceza sahası sınırından sağ ayağıyla kullandığı muhteşem bir serbest vuruşla takımının üstünlüğünü üçüncü golle pekiştirdi. Ardından Mayulu, kaleci Bodart'ın topu uzaklaştırırken yaptığı ağır bir hatadan yararlanarak dördüncü golü ekledi.

Hakimi, 69. dakikada kalecinin yeni bir hatasını değerlendirerek kendi adına üçüncü golünü kaydetti ve Faslı sağ bekin olağanüstü gecesinde hat-trick'ini tamamladı. Hakimi, takımının beş golünün tamamında rol oynadı.

Bu galibiyetle Paris Saint-Germain üst üste altıncı zaferini elde etti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Villarreal ile oynayacağı merakla beklenen karşılaşma öncesinde Fransa Ligi'nin zirvesindeki yerini korudu. Le Havre ise sıralamanın dibindeki çilesini sürdürüyor; Lorient ile oynayacağı bir sonraki maç öncesinde herhangi bir galibiyet elde edememe sorunu devam ediyor.