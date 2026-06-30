Hakimi, penaltı atışları hakkında: “Kazanacağımızdan emindim çünkü Bono var”

Fas Milli Takımı kaptanı Ashraf Hakimi, Hollanda engelini aşarak 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükseldikten sonra takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurguladı ve Atlas Kaplanları’nın galibiyetinin hak edildiğini belirtti.

Fas Milli Takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde Meksika'nın Monterrey Stadyumu'nda oynanan turnuvanın 32'li turu maçında, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı Hollanda'yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

Hollanda Milli Takımı, 72. dakikada Liverpool'un yıldızı Cody Gakpo'nun golüyle öne geçti, ancak Fas pes etmedi ve 90+1. dakikada Issa Diop'un attığı golle skoru eşitledi. Maç, uzatmalara ve ardından penaltı atışlarına gitti; penaltı atışlarında ise Atlas Aslanları galip geldi.

Maçtan sonra "beIN Sports" kanalında yayınlanan röportajda Ashraf Hakimi şunları söyledi: "Bu hak edilmiş bir galibiyet, maçın son dakikasına kadar kazanma ruhunu koruduk."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Bir gol gerideyken bile Fas kimliğimize ve oyun tarzımıza sadık kaldık ve maça yeniden ortak olmayı başardık.”

Paris Saint-Germain'in yıldızı şöyle devam etti: "Çok sayıda fırsat yarattık ve top hakimiyeti bizim lehimizdeydi, ancak ne yazık ki daha fazla gol atamadık."

Şöyle devam etti: “Penaltılara geldiğimizde kazanacağımızdan emindim, çünkü Yassine Bono var.”

Bono, Sammerville’in attığı Hollanda’nın beşinci penaltısını kurtardı ve İsmail Sebari son penaltıyı ağlara göndererek Fas’ın son 16 turuna yükseldiğini ilan etti.

Hakimi sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm oyunculardan gurur duyuyorum. Biz Afrika’yı temsil ediyoruz ve bizi desteklemek için Meksika’ya gelen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Görevimiz, onları bizimle gururlandırmak.”

Fas milli takımı, önümüzdeki Cumartesi akşamı Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile karşılaşmaya hazırlanıyor.