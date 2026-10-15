Hakimi'nin tahtını almak için: Tottenham, Barcelona ve Real Madrid'i şoke etti

Barcelona, önümüzdeki yaz transfer dönemine hazırlık kapsamında Tottenham Hotspur'un sağ savunmacısı Pedro Porro'yu hedef listesine aldı; ancak kendisiyle olası bir anlaşma hiç de kolay olmayacak.

Sport gazetesi, Tottenham'ın İspanyol oyuncunun hizmetlerinden kolayca vazgeçmeye niyetli olmadığını ve ayrılığı için yaklaşık 90 milyon euroluk bir fiyat belirlediğini aktardı.

Transfer bu bedelle gerçekleşirse, Pedro Porro futbol tarihinin en pahalı sağ savunmacısı olacak.

Gazeteci Graeme Bailey'in bugün perşembe günü TEAMtalk sitesinde yayınladığı habere göre, Barcelona ve Real Madrid, 2027 yılında Pedro Porro'yu kadrosuna katmakla ilgilendiklerini belli etti.

Oyuncuyu temsil eden aracıların, her durumda büyük bir mali yatırım gerektirecek olan bu transferin gerçekleşme olasılığını araştırmak için iki kulüple hâlihazırda temas kurduğu düşünülüyor.

Tottenham, Pedro Porro'nun satış bedelini 75 milyon sterlin, yani yaklaşık 88,6 milyon euro olarak belirledi.

Bu rakam, sağ savunmacılarda mevcut rekoru büyük bir farkla aşacak. Söz konusu rekor, Paris Saint-Germain'in 2021 yılında Achraf Hakimi'yi transfer etmek için Inter Milan'a 67 milyon euro ödemesiyle kayıtlara geçmişti.

Londra kulübü, oyuncunun geçtiğimiz yaz sözleşmesini beş sezon uzatmasının ardından tutumunda özellikle ısrarcı. Bu uzatma Tottenham'ın pazarlık gücünü artırıyor; ancak belirtilen bilgilere göre kulüp, oyuncunun 2027'de ayrılma olasılığını da tamamen devre dışı bırakmıyor.

Buna rağmen Porro'nun güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde. Yine de Londra kulübü, oyuncunun ayrılışını engellemeyi ya da onu elinde tutamaması durumunda büyük bir mali kazanç elde etmeyi hedefliyor.

Sportif koşullar da oyuncunun geleceğini etkileyebilir. Porro, Tottenham'ın Roberto De Zerbi yönetiminde rekabetçi bir proje kuracağına ikna olarak sözleşmesini uzatmıştı, ancak sonuçlar beklentilere uygun gitmedi.

Londra ekibi sezona son derece hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı ve Premier Lig'in ilk altı haftasında hiçbir galibiyet elde edemedi.

Bu durum, Barcelona ve Real Madrid'in hedefleri açısından işe yarayabilir; özellikle de İspanyol savunmacının İspanya futboluna dönme ve ligin iki devinden birine katılma fikrine sıcak bakabileceği göz önüne alındığında.