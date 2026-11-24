Fas ve Senegal spor kamuoyu, kıta turnuvasının tarihindeki en tartışmalı davalardan biri olan 2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizine ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) vereceği kararı bekliyor. Fas Milli Takımı'nın kaptanı ve Paris Saint-Germain'in yıldızı Achraf Hakimi ise kararın açıklanacağı günü nasıl geçireceğini anlattı ve beklenen karar ne olursa olsun Fas Milli Takımı'nın finalde ortaya koyduğu performanstan gurur duymaya devam ettiğini vurguladı.

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Hakimi, Paris Saint-Germain'in yarın, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacağı maç öncesinde bugün, Salı günü düzenlenen basın toplantısında davayla ilgili konuştu. Yıldız oyuncu, Fas ve Senegal federasyonları arasındaki hukuki anlaşmazlığa dair tutumunu ve mahkemenin nihai kararını açıklamasından önceki bekleyişi değerlendirdi.

Faslı yıldız, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Karar kolay değil. Sahada ne olduğunu herkes gördü, herkesin bir fikri var, benim de kendi fikrim var."

Hakimi, finalde yaşanan olaylara atıfta bulunarak şöyle ekledi: "Futbolda sahayı bu şekilde terk edemezsiniz."

Hakimi sözlerini şöyle sürdürdü: "Görevimi yaptığımı hissediyorum. Takım, Fas'ın imajını mümkün olan en üst seviyeye taşıdığı için gurur duyuyor. Benim için de taraftarlar için de ortaya koyduğumuz şeyden gurur duymaya devam etmeliyiz."

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Davayla ilgili sözlerini ise şöyle tamamladı: "Birlikte bekleyeceğiz. Karar ne olursa olsun bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'na hazır olmalıyız, şu anda en önemli olan o."

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CAS kararını beklerken sakin bir gün

Hakimi, kararın açıklanacağı günü nasıl geçireceğini anlatarak bekleyişin kendisini bir sonraki Avrupa maçına yönelik hazırlıklarından alıkoymasına izin vermeyeceğini belirtti.

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Bekleyiş saatlerini nasıl geçireceğine dair ise şunları söyledi: "Sakin bir gün olacak. Evime dönüp biraz dinleneceğim, sonra biri bana kararı söyleyecek, ardından da yarınki maça hazırlanmak için uyuyacağım."

Bu açıklamalar, davanın Fas ve Senegal'de büyük ilgi gördüğü bir dönemde geldi. Anlaşmazlığın kıta kurumlarından bu tür itirazları incelemeye yetkili en üst spor merciine taşınmasının ardından 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun akıbeti, Spor Tahkim Mahkemesi'nin vereceği karara bağlı hale geldi.

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Sahadaki şampiyonluktan hukuki anlaşmazlığa

Kriz, Fas ile Senegal'in 18 Ocak 2026'da başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşılaştığı finale dayanıyor.

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Karşılaşmanın son dakikalarında olağanüstü olaylar yaşandı. Hakemin Fas lehine penaltı vermesi Senegalli oyuncuların tepkisine yol açtı ve oyuncular teknik direktörleri Pape Thiaw'un talimatıyla sahayı terk etti.

Yaklaşık 15 dakika süren aranın ardından Senegalli oyuncular maça devam etmek için sahaya döndü. Ancak Brahim Diaz, Panenka vuruşuyla kullandığı penaltıyı kaçırdı, ardından Pape Gueye uzatmalarda Senegal'e galibiyeti getiren golü attı.

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Böylece maç sahada Senegal'in galibiyetiyle sona erdi. Ancak Fas Futbol Federasyonu, Senegalli oyuncuların sahayı terk etmesini gerekçe göstererek Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'na resmi itirazda bulundu.

Temyiz Kurulu, 17 Mart 2026'da Senegal Milli Takımı'nın maçı 3-0 hükmen kaybetmiş sayılmasına ve şampiyonluğun idari kararla Fas'a verilmesine hükmetti. Bunun üzerine Senegal Futbol Federasyonu, karara itiraz etmek ve şampiyonluğu geri almak için Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu.

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O tarihten bu yana iki taraf da anlaşmazlığın mahkemede çözülmesini bekliyor. Fas, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun kararının arkasında dururken Senegal, sahada elde edilen sonuca dayanarak şampiyonluğun kendi hakkı olduğu konusunda ısrar ediyor.

Hakimi odağını Paris Saint-Germain'e çevirdi

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Afrika'daki davanın dışında Hakimi, Paris Saint-Germain formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı önemli bir maça hazırlanıyor. Faslı oyuncu, Fransız kulübünde kendini rahat hissettiğini ve kariyerine uzun yıllar boyunca burada devam etmek istediğini vurguladı.

Faslı bek şunları söyledi: "Paris Saint-Germain ile tarih yazmaya devam etmek istiyorum, burası benim takımım. Mümkün olduğunca uzun yıllar burada kalmayı umuyorum ve bunun için Nasser Al-Khelaifi'ye ve Luis Campos'a bir mesaj iletiyorum."

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Hakimi sözlerine şöyle devam etti: "Kulübü çok sevdiğimi biliyorlar. Kendimi artık bir Parisli gibi hissediyorum. Hedefim mümkün olduğunca çok kupa kazanmak ve adımı Paris Saint-Germain tarihinde olabildiğince üst bir yere yazdırmak. Benim için kariyerimi burada bitirebilirim."

Böylece Hakimi, Afrika şampiyonluğunun akıbetine ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını beklerken önümüzdeki dönemde önceliğin, başta bir sonraki Afrika Uluslar Kupası olmak üzere yaklaşan organizasyonlara hazırlanmak ve Paris Saint-Germain ile kupalar için mücadele etmeyi sürdürmek olduğunun altını çizdi.