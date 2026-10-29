Hakimi, ameliyat sonrası Ounahi'yi şaşırttı

Yunan ekibi Panathinaikos'un yıldızı Faslı Azzedine Ounahi, başarılı bir ameliyat geçirdi; birkaç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yunan kulübünün sosyal medya hesaplarından yayımladığı açıklamaya göre ameliyatın amacı, sağ bacağındaki arka uyluk kasının (biceps femoris) tendonunu onarmaktı.

Foot Mercato sitesi şunları aktardı: "Ameliyatın kendisinin ötesinde, özellikle dikkat çeken şey, Ounahi'yi ziyaret eden ilk kişinin kim olduğuydu."

Paris Saint-Germain'in yıldızı Achraf Hakimi, bu zorlu dönemde hemşehrisi Ounahi'yi bizzat ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmeye ve ona destek vermeye özen gösterdi.

Panathinaikos kulübü, sosyal medya hesaplarından mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi: "Ounahi bugün, sağ bacağındaki arka uyluk kasının (biceps femoris) tendonunu onarmak için başarılı bir ameliyat geçirdi ve kendisini ilk ziyaret eden kişi, aynı derecede saygın bir konuma sahip biri, yani Achraf Hakimi oldu."

Yunan kulübü ayrıca ameliyatı yürüten sağlık ekibine dair ayrıntılar da paylaştı. Kulüp doktoru Haris Lalos'un yanı sıra ortopedi cerrahı Nicolas Lefevre ile Fas Milli Takımı doktoru ve Paris Saint-Germain kulübünün tıbbi danışmanı Christophe Baudot da ameliyata katıldı.

Bu ameliyatın ardından Ounahi'nin, müsabakalara geri dönebilmek için uzun bir rehabilitasyon sürecine başlaması gerekecek.

Bu süreçte Faslı orta saha oyuncusu, yakınlarının ve Fas Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarının, başta Achraf Hakimi olmak üzere, desteğine güvenebilecek.