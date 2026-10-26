Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, Pazartesi akşamı İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.
Kariyerinde bu ödülü ilk kez kazanan Kane, Real Madrid forveti Kylian Mbappe (ikinci) ve Barcelona yıldızı Lamine Yamal (üçüncü) ikilisini geride bıraktı.
Ödül tarihinde beşinci kez kazananın belirlenmesinde takvim yılı yerine futbol sezonunun sonuçları esas alındı. Oyuncuların başarılarının hesaplandığı dönem, sezonun en öne çıkan müsabakalarını ve olaylarını kapsayacak şekilde 3 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasını kapsıyor.
Ballon d'Or ödülünden sorumlu olan "France Football" dergisi, Ballon d'Or adaylarının sıralamasını otuzuncu sıradan birinci sıraya kadar şu şekilde açıkladı:
2026 Ballon d'Or nihai sıralaması
Sıralama
Oyuncu
Kulüp
Milli Takım
29
Sadio Mane
Al Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
Fransa
28
Julian Quinones
Al Qadsiah
Meksika
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portekiz
26
Dayot Upamecano
Bayern Münih
Fransa
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brezilya
24
Luis Diaz
Bayern Münih
Kolombiya
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portekiz
22
Lautaro Martinez
Inter
Arjantin
21
Gabriel
Arsenal
Brezilya
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ekvador
19
Joao Neves
Paris Saint-Germain
Portekiz
18
Marc Cucurella
Real Madrid
İspanya
17
Vinicius Junior
Real Madrid
Brezilya
16
Ferran Torres
Barcelona - Paris Saint-Germain
İspanya
15
Declan Rice
Arsenal
İngiltere
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portekiz
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Fas
12
Pau Cubarsi
Barcelona
İspanya
11
Jude Bellingham
Real Madrid
İngiltere
10
Fabian Ruiz
Paris Saint-Germain
İspanya
9
Michael Olise
Bayern Münih
Fransa
8
Erling Haaland
Manchester City
Norveç
7
Ousmane Dembele
Paris Saint-Germain
Fransa
6
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Gürcistan
5
Lionel Messi
Inter Miami
Arjantin
4
Rodri
Manchester City - Barcelona
İspanya
3
Lamine Yamal
Barcelona
İspanya
2
Kylian Mbappe
Real Madrid
Fransa
1
Harry Kane
Bayern Münih
İngiltere