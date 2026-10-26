Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, Pazartesi akşamı İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

Kariyerinde bu ödülü ilk kez kazanan Kane, Real Madrid forveti Kylian Mbappe (ikinci) ve Barcelona yıldızı Lamine Yamal (üçüncü) ikilisini geride bıraktı.

Ödül tarihinde beşinci kez kazananın belirlenmesinde takvim yılı yerine futbol sezonunun sonuçları esas alındı. Oyuncuların başarılarının hesaplandığı dönem, sezonun en öne çıkan müsabakalarını ve olaylarını kapsayacak şekilde 3 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasını kapsıyor.

Ballon d'Or ödülünden sorumlu olan "France Football" dergisi, Ballon d'Or adaylarının sıralamasını otuzuncu sıradan birinci sıraya kadar şu şekilde açıkladı:

2026 Ballon d'Or nihai sıralaması





Sıralama Oyuncu Kulüp Milli Takım 29 Sadio Mane Al Nassr Senegal 29 William Saliba Arsenal Fransa 28 Julian Quinones Al Qadsiah Meksika 27 Bruno Fernandes Manchester United Portekiz 26 Dayot Upamecano Bayern Münih Fransa 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brezilya 24 Luis Diaz Bayern Münih Kolombiya 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portekiz 22 Lautaro Martinez Inter Arjantin 21 Gabriel Arsenal Brezilya 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Ekvador 19 Joao Neves Paris Saint-Germain Portekiz 18 Marc Cucurella Real Madrid İspanya 17 Vinicius Junior Real Madrid Brezilya 16 Ferran Torres Barcelona - Paris Saint-Germain İspanya 15 Declan Rice Arsenal İngiltere 14 Vitinha Paris Saint-Germain Portekiz 13 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Fas 12 Pau Cubarsi Barcelona İspanya 11 Jude Bellingham Real Madrid İngiltere 10 Fabian Ruiz Paris Saint-Germain İspanya 9 Michael Olise Bayern Münih Fransa 8 Erling Haaland Manchester City Norveç 7 Ousmane Dembele Paris Saint-Germain Fransa 6 Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Gürcistan 5 Lionel Messi Inter Miami Arjantin 4 Rodri Manchester City - Barcelona İspanya 3 Lamine Yamal Barcelona İspanya 2 Kylian Mbappe Real Madrid Fransa 1 Harry Kane Bayern Münih İngiltere







