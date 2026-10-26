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Hakimi 13., Vinicius ise sürpriz bir sırada: Ballon d'Or 2026 nihai sıralaması açıklandı

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
F. Ruiz
Rodri
W. Saliba
L. Martinez
E. Haaland
L. Diaz
Fransa
İspanya
İngiltere
Arjantin
Portekiz
Fas
Gürcistan
Senegal
Brezilya
Norveç
Kolombiya

Otuzuncu sıradan birinciye: İşte 2026 Altın Top ödülünün nihai sıralaması

Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, Pazartesi akşamı İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

Kariyerinde bu ödülü ilk kez kazanan Kane, Real Madrid forveti Kylian Mbappe (ikinci) ve Barcelona yıldızı Lamine Yamal (üçüncü) ikilisini geride bıraktı.

Ödül tarihinde beşinci kez kazananın belirlenmesinde takvim yılı yerine futbol sezonunun sonuçları esas alındı. Oyuncuların başarılarının hesaplandığı dönem, sezonun en öne çıkan müsabakalarını ve olaylarını kapsayacak şekilde 3 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasını kapsıyor.

Ballon d'Or ödülünden sorumlu olan "France Football" dergisi, Ballon d'Or adaylarının sıralamasını otuzuncu sıradan birinci sıraya kadar şu şekilde açıkladı:

2026 Ballon d'Or nihai sıralaması


Sıralama

Oyuncu

Kulüp

Milli Takım

29

Sadio Mane

Al Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

Fransa

28

Julian Quinones

Al Qadsiah

Meksika

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portekiz

26

Dayot Upamecano

Bayern Münih

Fransa

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brezilya

24

Luis Diaz

Bayern Münih

Kolombiya

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portekiz

22

Lautaro Martinez

Inter

Arjantin

21

Gabriel

Arsenal

Brezilya

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ekvador

19

Joao Neves

Paris Saint-Germain

Portekiz

18

Marc Cucurella

Real Madrid

İspanya

17

Vinicius Junior

Real Madrid

Brezilya

16

Ferran Torres

Barcelona - Paris Saint-Germain

İspanya

15

Declan Rice

Arsenal

İngiltere

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portekiz

13

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Fas

12

Pau Cubarsi

Barcelona

İspanya

11

Jude Bellingham

Real Madrid

İngiltere

10

Fabian Ruiz

Paris Saint-Germain

İspanya

9

Michael Olise

Bayern Münih

Fransa

8

Erling Haaland

Manchester City

Norveç

7

Ousmane Dembele

Paris Saint-Germain

Fransa

6

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Gürcistan

5

Lionel Messi

Inter Miami

Arjantin

4

Rodri

Manchester City - Barcelona

İspanya

3

Lamine Yamal

Barcelona

İspanya

2

Kylian Mbappe

Real Madrid

Fransa

1

Harry Kane

Bayern Münih

İngiltere



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