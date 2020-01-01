Hakim Ziyech: Futbol bir kukla gösterisi

Ajax'ın 26 yaşındaki oyuncusu Hakim Ziyech, futbolun içinde çok fazla sahte kişiliklere sahip insanlar olduğunu söyledi.

Eredivisie ekiplerinden 'ta forma giyen Faslı sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech, futbolun günden günde bir "kukla gösterisi"ne döndüğünü dile getirdi.

ve PSG ile gündeme gelen ve son dönemde birtakım eleştirilere maruz kalan 26 yaşındaki oyuncu, insanların kendisi ile ilgili düşüncelerini umursamadığını belirtti ve Algemeen Dagblad'a verdiği röportajında şunları söyledi:

"İnsanlar hakkında bilgi sahibiyim ve sahte insanlardan hoşlanmıyorum. Bir sohbet sırasında kimin gerçek, kimin sahte olduğunu; kimin doğal davranıp kimin "mış gibi" yaptığını ayırt edebilme kapasitesine sahibim. Bu benim için çok önemli. Normal olun yeter."

"Eğer birine güvenirsem o kişiye körü körüne güvenirim. Aksi durumda bana dokunamazsınız bile, fikriniz umrumda bile olmaz."

"Futbol sahalarında bir sürü sahte tip dolaşıyor, bu yüzden çok az kişiye güveniyorum. Futbol bir kukla gösterisi ve daha da kötüye gidiyor."

"Benimle hiç konuşmayan, günlük hayatta benimle vakit geçirmeyen insanlar hakkımda yorum yapabiliyor. O insanları palyaço olarak görüyorum. Gerçekten bir bilgi sahibi olmadan atıp tutuyorlar."

"Ama bazen bu onların hatası olmuyor. Kukla gösterisi bazen sosyal medyaya göre şekilleniyor ki bu da tüm dünyayı mahvetti. Sosyal medyada her şey güzel olmak zorunda, herkes bir şeylerin şovunu yapma peşinde... Hepsi uydurma. Hiçbir şey özel değil, herkes her şeyini göstermeye çalışıyor."

"Kulağa biraz çelişkili gelebilir ama ben sosyal medyada bir şey paylaşıyorsam bunu sevdiğim için yapıyorum. Onu daha da güzelleştirmeye çalışmıyorum ve kesinlikle "Hey, herkes bana baksın!" hissini vermiyorum."

"Kötü günde neredeydiniz?"

Faslı futbolcu bazı insanlar tarafından yanlış anlaşıldığını ve başarılı oldukça insanlara güvenmenin daha da zorlaştığını ifade etti:

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"Takım arkadaşlarım ve çevremdekiler için beni ölçüp biçmek zor değil. Her gün benimle beraberler ve beni tanıyorlar. Ama dışardaki insanlarla muhabbet edecek ya da beraber yürüyüşe çıkacak değilim. Bazen insanlar benden bunu bekliyor ama ben bu değilim."

"Kimse bana ne yapmam gerektiğini asla söyleyemez. İşler yolunda gittiği zaman insanlar bana daha da yaklaşıyor. Ben de hemen şüpheleniyorum. İşler kötü giderken neredeydiniz?"

"Ajax'taki zorlu dönemden dolayı etrafımda birçok yüzün değiştiğini gördüm; üstelik hiç de beklemediğim insanların... İsim vermeyeceğim; ama aniden benimle tekrar temasa geçerlerse benden hiçbir şey beklememeliler."