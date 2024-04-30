Hakim Ziyech'e astronomik teklif: Maaşının 6.5 katı!

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Sarı-kırmızılı ekipten alacağı maaşın 6.5 katı teklifle karşı karşıya.

Al-Shabab'ın Hakim Ziyech ısrarı sürüyor

Alacağı maaşın 6.5 katını teklif ettiler

Ziyech bu sezon 6 gol, 4 asistlik katkı verdi

NE OLDU? Suudi Arabistan'da Hakim Ziyech sesleri yükselirken Al-Shabab, Faslı oyuncu için ısrarından vazgeçmeyip büyük bir teklif yaptı.

BÜYÜK RESİM: NTVSpor'un Fransız basınına dayandırdığı habere göre, Sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle Al-Shabab'a transferi daha önce gerçekleşmeyen Hakim Ziyech için Suudi temsilcisi bir kez daha devrede. Al Shabab, 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 18.750 milyon euro teklif etti. Bu rakam, Faslı yıldızın Galatasaray'da kalması halinde alacağı maaşın tam 6.5 katı. Yani Suudi Arabistan ekibi, Ziyech'e 2 yıllık toplam 37.5 milyon euroluk teklif yaptı.

DAHA FAZLASI: Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 maça çıkıp 1082 dakika süre alan Ziyech 6 gol, 4 asistlik katkı verdi.

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SIRADA NE VAR? Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir sonraki maçını 5 Mayıs'ta Sivasspor ile oynayacak.