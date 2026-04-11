Hakemlik fiyaskosunun ardından... Suudi Al-Ahli, Walid Al-Faraj'dan sert bir uyarı aldı

Tartışmaların yoğun olduğu bir ortamda, gazeteci Velid El-Faraj, Suudi Al-Ahli ile Katarlı Al-Duhail arasında önümüzdeki Pazartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak maç öncesinde hakemlik konusunu yeniden gündeme getirdi.

Son günlerde, Roshen Profesyonel Ligi'nin 29. haftasında Al-Ahli ile Al-Fayha'nın 1-1 berabere kalması, maçın hakeminin iki penaltı kararını vermemesi nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Medya mensubu Walid Al-Faraj, "X" platformundaki resmi hesabından bir tweet yayınlayarak, Al-Ahli'nin yönetim kadrosunun karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun, önümüzdeki Pazartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al-Duhail ile oynanacak maç öncesinde, oyuncuları takımın Al-Fayha ile oynadığı son maçta yaşanan hakem tartışmalarından uzak tutabilme yeteneği olduğunu vurguladı.

El-Faraj, Al-Ahli'nin şampiyon unvanı sahibi olarak sadece eleme turlarına katılmakla kalmayıp, rekabetin ağırlığı ve kıtadaki kimliğini koruma hırsıyla bu turlara girdiğini de sözlerine ekledi. Takıma ve coşkulu ve tutkulu olarak nitelendirdiği taraftarlarına desteğini vurgulayan El-Faraj, bu önemli Asya mücadelesinde başarılar diledi.

Kriz, Al-Ahli ile Al-Fayha arasındaki maçta, özellikle uzatma süresinin son dakikasında sayılmayan ikinci penaltı nedeniyle alevlendi. Oyun birkaç dakika durdu ve yeniden başlamadan önce dördüncü hakem ile teknik ekip ve Al-Ahli oyuncuları arasında bir tartışma yaşandı.

İngiliz forvet Ivan Tony ve Alman teknik direktörü Matthias Jaissle, "dördüncü hakemin kendilerinden ligi unutmalarını ve Asya'ya odaklanmalarını istediğini" doğruladı. Suudi Futbol Federasyonu Hakem Komitesi bu iddiayı yalanladı, ancak daha sonra Al-Ahli ikilisinin sözlerinin doğruluğunu teyit eden bir video ortaya çıktı. Bu durum, Al-Ahli'yi haklarını korumak için şikayette bulunmaya itti.

Ayrıca okuyun... Büyük sürpriz... Ivan Toney bir yıl süreyle men edilme tehlikesiyle karşı karşıya!

Ayrıca okuyun... Al-Ahli krizinin ardından... Cristiano Ronaldo'ya manipülasyon ve hile suçlamaları!