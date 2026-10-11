Hakemlerin başındaki isim Raymond van Meenen, hakem haftası kapsamında pazar sabahı Goedemorgen Eredivisie programına konuk oldu. Yayında bu haftanın tartışmalı hakem kararlarından bazılarını açıklayan Van Meenen, Ruben van Bommel ile Aaron Bouwman arasındaki olaya da değindi.

Van Bommel'in sert müdahalesinde hakem Sander van der Eijk ve VAR hakemi Pol van Boekel, sarı kartın uygun ceza olduğuna hükmetmişti. Van Meenen ise kısa süre sonra basına bunun yanlış karar olduğunu söylemişti.

Van Boekel bu açıklamadan memnun kalmamıştı. O dönemde De Limburger'e konuşan VAR hakemi, "Pozisyonu uyguladığımız kriterlere göre değerlendirdim. Bugün olsa muhtemelen yine aynı şeyi yapardım" demişti.

"Ama patronun basına hata yaptığını söylüyorsa daha ne diyebilirsin? Bu ifadeleri kullanmak onun tercihiydi. Ben olsam farklı davranırdım."

Van Meenen'in pazar sabahı Goedemorgen Eredivisie'de anlattığına göre Van Boekel artık bir ölçüde fikrini değiştirmiş durumda. Van Meenen, "Geçen çarşamba Van Boekel ile konuştuk. Bize 'Geriye dönüp baktığımda müdahale etmeli ve hakemi pozisyonu izlemesi için kenara çağırmalıydım' dedi" ifadelerini kullandı.

Armando Obispo

Bu hafta sonu tartışılan kararlardan biri de Heerenveen'in tehlikeli gelişen atağını kurallara aykırı biçimde durduran Armando Obispo'ya ikinci sarı kartın gösterilmemesiydi.

Van Meenen'e göre Obispo'ya kırmızı kart gösterilmemesi doğru karardı: "Topun ayağından gerçekten yirmi metre uzağa açıldığını görüyorsunuz. Bu nedenle artık tehlikeli gelişen bir atak söz konusu değil. Evet, bu bir faul ama bizim açımızdan ikinci sarı kart değil."

Meerdink'in penaltısı

Feyenoord ile AZ arasındaki maçta da VAR hakemi belirleyici bir rol oynayarak Mexx Meerdink lehine verilen penaltının iptal edilmesini sağladı. Van Meenen, "Şunu söylemeliyim: Görüntüyü normal hızda izlediğinizde, hakemin o anda karar verdiği gibi bu bir penaltı" dedi.

Ancak Van Meenen, Meerdink'in Tjark Ernst ayağına basmadan önce düşme hareketine başladığına hükmeden VAR hakeminin kararını övdü. Hakemlerin başındaki isim, "VAR'ın bunu neden yaptığını tamamen anlayabiliyorum" diye konuştu.