İki İspanyol hakem, eleştirilerin ortasında kendilerini savunmak için söz aldı. Taraftarlara açık bir mesaj verdiler: "Kuralları biz icat etmiyoruz, sadece uyguluyoruz." Büyük sürpriz ise tartışmalı pozisyonları insanların değil, yapay zekânın seçmesi oldu.

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Hakemler José Luis Munuera Montero ve Jorge Figueroa Vázquez, Sevilla Spor Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği toplantıda konuştu. Açıklamalar İspanyol radyosu "Cadena SER" tarafından aktarıldı.

Munuera şunları söyledi: "Titizliğe ve sorumluluğa inanıyoruz. Bizden çok yüksek standartlar bekleniyor ve hata yapma payımız pek yok. Ne yazık ki hakemin faul yapan kişi olmadığı anlaşılmıyor. Biz, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun yorumlamamız için bize belirlediği kuralları uygulamakla sorumluyuz."

Munuera sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlar suçlunun biz olmadığımızı anlayana kadar durum son derece zor olmaya devam edecek. Herkes kendi eylemlerinden sorumludur. İster penaltı ister kırmızı kart olsun, sahada güvenilirliğimizi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Munuera ayrıca şunları dile getirdi: "Şeffaflık hepimizin birbirimizi daha iyi tanımasına yardımcı oluyor. Hata yaparsak en büyük bedeli ödeyen biz oluyoruz. Bir puanlama sistemimiz ve belirli kriterlerimiz var. Teknik, fiziksel, psikolojik ve disiplin açısından ciddi bir denetim söz konusu. Yapıcı eleştiri performansımızı geliştiriyor."

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Deneyimli hakem şöyle açıkladı: "Oyun kurallarına dair bilgileri ve tartışma becerileriyle bizi şaşırtan oyuncular var, tıpkı birçok teknik direktörün yaptığı gibi. Sahada uyguladığımız kriterleri açıklamayı en çok isteyen biziz."

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Munuera ekledi: "Hakemlik modeli daha açık hale geldi. Oyuncuların bizimle iletişim kurmasını istiyoruz, ancak bazen bu en uygun yol olmuyor. Oyuncuları iyi tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor."

Munuera, "İnceleme Zamanı" programındaki tartışmalı pozisyon ve görüntülerin yapay zekâ tarafından seçildiğini açıklayarak pek çok kişiyi şaşırttı.

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Munuera şunların altını çizdi: "Bir teknik direktörün basın toplantısında bir pozisyonu tartışması ve bunu sağlam bir mantık ve gerekçelerle yapması çok şey anlatıyor. Taraftarlara daha fazla ulaşmamız gerekiyor. Bizi daha iyi tanımaları için çeşitli mekanizmalar kullansak da bu konuda eksiğimiz var."

Munuera sözlerini şöyle sürdürdü: "İnceleme Zamanı programı için pozisyonlar yapay zekâ tarafından seçiliyor, onları kimse seçmiyor. Mümkün olduğunca çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Herkes nasıl çalıştığımızı bilsin diye röportajlar yapıyor, etkinliklere katılıyoruz."

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Munuera şuna dikkat çekti: "İnsanların verdiğimiz kararları neden verdiğimizi anlaması için radyo ve televizyon programlarında daha geniş bir platforma ihtiyacımız var."

Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid - Sevilla maçında Güler ile Peque arasında yaşanan ve tartışma yaratan pozisyonla ilgili olarak ise Figueroa Vázquez söz aldı: "Karar vermek için yeterince net olmayan görüntüler var."

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Figueroa Vázquez şöyle devam etti: "Topun göğsüne mi, eline mi yoksa omzuna mı çarptığını belirleyemediğiniz bir görüntü izliyorsanız, o kameralar yeterli netliği sağlamıyor demektir. Protokole göre karar vermek için gereken güvenceyi sunmuyorlar. Bu, televizyon yayın ekibine sorulması gereken bir soru."

İspanyol hakemliği, her haftaki hakem kararlarına yönelik tartışmaların artması ve kulüplerle taraftarların karşılıklı suçlamalarıyla birlikte büyük bir baskı dönemi yaşıyor.

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Munuera'ya göre çözüm, herkesin hakemin de bir insan olduğunu, hata yapabileceğini ama kasıtlı olarak hata yapmadığını anlaması için daha fazla şeffaflıkta ve taraftarlarla daha güçlü iletişimde yatıyor.

İki hakem, her maçın ardından sert eleştirilere katlanmak anlamına gelse bile asıl hedefin oyunu korumak, kuralları adil şekilde uygulamak ve organizasyonun güvenilirliğini sürdürmek olduğunu vurguluyor.

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Sonuç olarak Munuera'nın mesajı herkes için net: "Bu denklemde kötü adam hakemler değil." Hakemler, oyunun bir parçası olarak zor koşullar altında ve hiç bitmeyen bir baskıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.