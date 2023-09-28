Hakemin kararı, Guardiola'yı kızdırdı! Maçtan sonra hakemi azarladı

İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a mağlup olarak kupa dışında kalan Manchester City'de Pep Guardiola'yı hakemin kararları kızdırdı.

Manchester City, Newcastle'a 1-0 kaybetti

Guardiola hakeme kızdı

City, Lig Kupası'nın dışında kaldı

NE OLDU? Alexander Isak'ın 53. dakikada kaydettiği golü, Newcastle United'ın Manchester City'yi İngiltere Lig Kupası'nda saf dışı bırakmasına yetti. Ancak Guardiola maçtaki bazı kararlardan memnun değildi ve karşılaşmanın ardından hakem Chris Kavanagh'ın yanına giderek öfkeli bir tartışma yaşadı. İkinci yarıda Manuel Akanji ve Kalvin Phillips faul nedeniyle sarı kart gördü.

BÜYÜK RESİM: Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nın dışında kalırken Pep Guardiola kazandıkları üç kupadan fazlasıyla memnun olduklarını söyledi.

SIRADA NE VAR? Guardiola'nın Manchester City'si bir sonraki maçını 30 Eylül'de Wolverhampton'a karşı oynayacak.