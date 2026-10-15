Bulgaristan Futbol Federasyonu (BFU), Alexander Stoyanov'a iki yıl men cezası verdi. Bulgaristan ikinci lig ekibi Lokomotiv Gorna Oryahovitsa'nın 15 yaşındaki genç kalecisi, hakem Vladimir Velev'i vahşice darp etti. Stoyanov böylece kendi yaşındaki birine verilebilecek en ağır cezayı aldı.

Görüntülerde Stoyanov'un, Sofia Club Nacional maçının hemen ardından Velev'e arkadan sırtına tekme atarak çizgiyi ağır biçimde aştığı görülüyor. Ardından Velev'in başına birkaç kez vuran Stoyanov, bir takım arkadaşı tarafından uzaklaştırılmadan önce hakemin sırtına bir kez daha tekme atıyor.

Maçı 3-0 kaybeden Lokomotiv, Velev'in kendilerine göre hatalı olan bazı kararlarına öfkeliydi. Verilmeyen bir penaltı büyük tepki çekerken teknik direktör Marin Baychev de kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Son düdüğün ardından kontrolünü kaybeden Stoyanov, Velev'in üzerine yürüdü.

Bulgaristan Hakemler Birliği, beklendiği üzere sert tepki göstererek Stoyanov'a ömür boyu men cezası verilmesini talep etti. Bulgar basını, BFU'nun 15 yaşındaki birine uygulayabileceği disiplin cezalarına ilişkin sınırlamalara rağmen ömür boyu men ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

Sonuçta ömür boyu men cezası verilmedi ancak Stoyanov, iki yıllık men cezasıyla yine de uygulanabilecek en ağır yaptırımı aldı. Ayrıca Lokomotiv'in yardımcı antrenörüne, 'hakaret içeren ifadeler' nedeniyle iki maç men ve 387,50 avro para cezası verildi.

Ağır ihlalin ardından yaşanan arbededeki rolleri nedeniyle kırmızı kart gören Stoyanov'un takım arkadaşları Svilen Veselinov ve Stefan Chukurliev de ikişer maç men cezası aldı.



