Hakeme saldırı girişiminin ardından: Danilo Pereira'yı şok bir ceza bekliyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın Portekizli futbolcusu Danilo Pereira, takımının Roshn Profesyonel Ligi'nin 8. hafta zirve maçında Al Hilal'e 3-2 yenilmesinin ardından yaşanan tartışma nedeniyle 4 maç ceza alma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Bitiş düdüğünün ardından gerginlik tırmandı; Al Ittihad'ın bazı oyuncuları hakem Halid et-Turays'in kararlarına itiraz etti ve bu görüntülerde en öne çıkan isimlerden biri Pereira oldu. Olayın hangi disiplin kararlarıyla sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

Hukukçu Fehd el-Kuhayz, "El-Müntasaf" programındaki konuşmasında, Al Ittihad oyuncularının bu şekilde itiraz etmesinin kabul edilemez bir davranış olduğunu belirtti ve Pereira'nın maçın hakemine yönelik tavrının saldırı girişimi olarak değerlendirilebileceğini, bunun da kendisine ceza verilmesinin kapısını açtığını ifade etti.

El-Kuhayz, Disiplin ve Etik Komitesi'nin Portekizli futbolcuyu 4 maç men etme kararı alabileceğine işaret etti; ancak cezanın, alınacak işlemlere ve komitenin maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklayacağı resmi karara bağlı olduğunu kaydetti.