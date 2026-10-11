Ittihad'ın Portekizli savunmacısı Danilo Pereira, takımının Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin sekizinci haftasında Hilal'e karşı 3-2 kaybettiği maçın ardından organizasyonda görevli bazı kişilerin davranışlarını eleştirdi; oyuncuların maçın hakemiyle konuşurken itildiğini açıkladı. Yenilgiyi bireysel hatalara bağlayan Pereira, sorumluluğu üstlendiğini vurguladı.

Pereira maçın ardından şunları söyledi: "Hakemle konuşuyorduk, ancak organizasyondan bazı kişiler araya girdi ve bizi itmeye başladı; birisi de elini bazı oyuncuların yüzüne koydu. Hakeme hakaret etmeye veya ona kötü davranmaya gitmedik, sadece onunla konuşmak istedik."

Şunları ekledi: "Görevleri sahadaki herkesi korumak, sadece hakemi değil. Olanlar bize karşı düşmanca bir davranıştı, ancak bitti ve ekleyecek bir şeyim yok."

Yenilginin nedenlerine değinen Portekizli savunmacı, sonucun arkasında fiziksel yönün olduğunu reddetti ve bireysel hataların maçı belirlediğini açıklayarak şöyle konuştu: "İki takım da harika bir maç ortaya koydu, biz de sahadaydık ve iyi bir performans sergiledik, ancak çok hata yaptık ve bedelini ödedik."

Gelecek maçlar ALS AFC Şampiyonlar Ligi 1 12:00 HIL

Sözlerine şöyle devam etti: "Geri dönüp beraberliği yakalamak için mücadele ettik, ama bugün bizim günümüz değildi. Sorumluluğu önce ben, sonra takım üstleniyorum. İyi oynamamıza rağmen maalesef kaybettik."

Pereira ayrıca Ittihad taraftarlarına bir mesaj gönderdi; onlara geldikleri ve destek verdikleri için teşekkür etti, kendilerine galibiyeti armağan edemedikleri için üzüntüsünü dile getirdi ve önümüzdeki dönemde desteklerinin sürmesini istedi.

Sözlerini, yenilgiyi hızlıca geride bırakmanın ve yaklaşan Asya müsabakasına hazırlanmanın gerekliliğini vurgulayarak noktaladı: "Üç gün sonra yeni bir maça çıkacağız ve iyi dinlenmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki maçlar zor olacak ve AFC Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seviye ortaya koymak istiyoruz."