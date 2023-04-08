Hakemden milli futbolcuya ağır küfür: "Küçük o**spu!"

Hırvatistan liginde hakem, kendisine itiraz eden futbolcuya küfretti. Hakemin küfürleri bir dudak okuyucu tarafından ortaya çıkarıldı.

Hırvatistan Ligi'nde Hajduk Split evinde Istra 1961 ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken oyun esnasında yaşanan bir olay gündeme oturdu.

Maçın 36. dakikasında Hajduk Split oyuncusu Lukas Grgic'in müdahalesiyle Istra'nın savunmacısı Advan Kadusic sakatlık geçirdi. Hakem Ante Culine tereddüt etmeden Grgic'e sarı kartını gösterdi.

Çıkan kartın ardından Hajduk Split'li futbolcular çılgına döndü. Olaya öfkelenen Ferro topa sert bir şekilde vurdu ve tepkisini gösterdi. Hakem bunun ardından bir sarı kart da ona gösterdi.

Ardından takımın yıldız oyuncusu Marko Livaja koşarak hakeme doğru geldi. Bağırarak itiraz eden Livaja, "Bu nedir, bu nedir?" diye tepki gösterdi. Hakem Culina ise milli futbolcuya, "Karşıma mı çıkıyorsun? Karşıma mı çıkıyorsun küçük o**spu? Benimle uğraşma, al sana sarı kart!" diyerek kartını çıkardı.

Hakem Culina ile Marko Livaja arasında yaşananlar bir dudak okuyucu tarafından ortaya çıkarıldı.

BÜYÜK RESİM: Hakem Culina ile Livaja arasında yaşanan olay ilk değil. Geçen sezon Kasım ayında oynanan bir maçta Livaja'ya sert bir faul yapıldı ancak kart çıkmadı. Bu olayın ardından çok sert tepki gösteren Livaja, uygunsuz hareketleri nedeniyle ceza almıştı. Devamında tribünlerden hakemlere yabancı maddeler atıldı ve yan hakem Anta Maric başından sakatlandı. Livaja o maçta 90 dakika sahada kalsa da sakatlanmıştı.