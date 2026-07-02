Hakem Yorumu... Belçika, Senegal karşısında hayali bir penaltı mı kazandı?

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda oynanan Belçika-Senegal maçında, büyük tartışmalara yol açan ve Senegal'in turnuvadan elenmesine neden olan bir an yaşandı.

Belçika milli takımı, Çarşamba akşamı ABD’nin Seattle kentindeki stadyumda oynanan turnuvanın 32’li turunda Senegal’i 3-2’lik dramatik bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya kalmayı başardı.

Maç uzatmalara uzadı ve uzatmalarda, 120+5. dakikada Yuri Tielemans’ın kazandığı ve kendisi tarafından gole çevrilen penaltı sayesinde Kırmızı Şeytanlar, nefes kesen bir galibiyet elde etti.

Penaltı kararı büyük tartışmalara yol açtı ve Senegalli oyuncular buna şiddetle itiraz ettiler, ancak hakem, video yardım sistemine başvurup oyunu farklı açılardan inceledikten sonra kararından geri adım atmadı.

Hakemlik kararlarına uzmanlaşmış “Arquivo Far” ağı ise karar hakkında görüş bildirdi ve Belçika’nın penaltıyı hak etmediğini vurguladı.

Ağ, “X” hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Belçika-Senegal maçında VAR’ın hatalı müdahalesi.”

Ağ, şöyle devam etti: “Tielemans, Kamara’nın hareketinden önce ayağını uzatarak temasa neden oldu… Bu görüntü, video yardım sisteminin devreye girmesini gerektirmiyor; çünkü bu teması kasten yaratan Belçikalı oyuncuydu ve dolayısıyla bu durum açık ve net bir faul olarak değerlendirilemez.”







