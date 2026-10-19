Suudi Arabistan Roshn Pro Lig'inin onuncu haftasında oynanan Hilal-Hazm karşılaşmasında alınan bir hakem kararı, eski uluslararası hakem Saad el-Kahtani'nin, maçta Hilal lehine verilmesi gereken ancak hakemin çalmadığı bir penaltı olduğunu doğrulamasının ardından yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Karşılaşmayı "Lider", son dakikalarda attığı tek golle kazandı.

"El-Cezire" gazetesinin hakem yorumcusu el-Kahtani, hakemin 17. dakikada Hazmlı bir savunmacının İngiliz kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i ceza sahası içinde engellemesinin ardından Hilal lehine penaltı vermeyerek hata yaptığını, pozisyonun mavili ekip lehine faul kararını gerektirdiğini belirtti.

Hakem uzmanı, hakemin oyunu devam ettirme kararının doğru olmadığını açıklarken, Hazmlı savunmacının Summerville'i ceza sahası içinde engellediğini ve bunun, maçta erken skor üstünlüğü arayan Hilal lehine penaltı verilmesini gerektiren bir durum olduğunu vurguladı.

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El-Kahtani'nin değerlendirmesi saha hakeminin kararıyla sınırlı kalmadı; video yardımcı hakem teknolojisinin devreye girmemesini de eleştiren uzman, video hakeminin pozisyonu ekran üzerinden yeniden değerlendirip penaltı verilmesi konusunda uygun kararı alabilmesi için maç hakemini incelemeye çağırması gerektiğini vurguladı.

El-Kahtani'nin bu değerlendirmesi, ev sahibi ekibin birçok girişiminin ardından Gabriel Martinelli'nin 89. dakikada galibiyet golünü atmayı başardığı ve böylece Hilal'e önemli üç puan kazandırarak Roshn Ligi'nin zirvesi için verilen mücadelede puanını 24'e yükselttiği Hilal-Hazm karşılaşmasına hakeme dair yeni bir tartışma ekledi.