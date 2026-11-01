Real Madrid ile Racing Santander arasındaki karşılaşmanın onuncu dakikası, hakem Munuera Montero'nun Kylian Mbappé lehine penaltı kararı vermesinin ardından geniş çaplı bir hakem tartışmasına sahne oldu. Karar, ev sahibi takımın savunmacısı Prati ile ceza sahası içinde yaşanan temas üzerine verildi.

Fransız forvet kaleye doğru hareketlenirken, Prati'nin kolu göğsüne değdi ve oyuncu yere düştü; hakem de penaltı kararı verdi. Bu karar Racing taraftarlarının şaşkınlığına ve oyuncularının itirazlarına yol açtı.

Ancak eski İspanyol hakem Iturralde González kararı kesin bir dille reddetti. Temasın hafif olduğunu ve bir faul çalınmasını gerektirmediğini belirterek şöyle konuştu: "Hiçbir şey yok, bu penaltı değil."

Video yardımcı hakem teknolojisinin "VAR" kararı iptal etmek için devreye girmemesi tartışmayı daha da artırdı. Bu durum Iturralde'yi, yaklaşık bir saat önce Getafe maçında yaşanan ve teknolojinin müdahale ettiği, temasın niteliği açısından benzer gördüğü bir pozisyonla kıyaslama yapmaya itti.

Iturralde, hakem kararlarının tutarlılığının video teknolojisinin her iki durumda da devreye girmesini gerektirdiğini belirterek şunları ekledi: "Video teknolojisi Getafe maçındaki hataya müdahale ettiyse, burada da müdahale etmesi gerekir." Temasın şiddetinin değerlendirilmesinin, ister bu pozisyonda ister başka bir pozisyonda olsun, aynı kriterlere tabi olması gerektiğine dikkat çekti.

Hakemle ilgili tartışmalar Mbappé'nin penaltısıyla sınırlı kalmadı. Önceki dakikalarda Diomande, Mantilla'nın ceza sahası içinde ayağının ucuna basmasının ardından penaltı talebinde bulundu, ancak Munuera Montero oyunun devam etmesine karar verdi.

Bu pozisyonda Iturralde hakemin kararına katıldı ve temasın basit olduğunu, penaltı çalınmasını hak etmediğini açıkladı. Diomande birkaç dakika boyunca aksamış olsa da, ardından toparlanarak maça normal bir şekilde devam etti.