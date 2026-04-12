Hakem uzmanı: Mbappé kanaması olmasına rağmen penaltı hak etmiyor

Geçen Cuma günü La Liga kapsamında Real Madrid ile Girona arasında 1-1 berabere biten maçta, Kylian Mbappé'nin tartışmalı hakem kararıyla ilgili yapılan analiz tartışmasında, hakemlik uzmanı Pavel Fernández dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fernández, yüzünden kanaması olmasına rağmen penaltı kararı verilmemesini savundu, Fransız yıldızın yüzünden kan akmasına rağmen.

"Radio Marca"nın hakemlik analisti Fernandes, olayla ilgili yorumunda şunları söyledi: "Sonuçta bu bir oyun, ancak Mbappé'nin kanayan halini bir kenara bırakmalıyız, çünkü bu, olayın değerlendirilmesini etkiliyor."

Sunucu ona "Neden onu çıkarıyoruz? Bu, resmin bir parçası değil mi?" diye sorduğunda, Fernandes şöyle cevap verdi: "Eğer onu çıkarırsak, açıkçası, izlediğim tüm tekrar görüntülerde bana penaltı gibi görünmüyor... Girona oyuncusundan kasıtlı bir hareket ya da açık bir darbe görmüyorum, sadece hafif bir temas var."

Eski hakem şöyle devam etti: "Açıkça söylüyorum, o görüntü olmasaydı, Mbappé'nin düşüşünü abarttığı izlenimi verebilirdi... Canlı yayında o anda benim izlenimim buydu."

Sunucunun koluna açık bir darbe olduğu yönündeki itirazına yanıt olarak Fernandes, "Görüntüyü yakınlaştırıp tekrar izlediğinizde durum daha net görünüyor... ancak o an canlı yayında bu net değildi" dedi.

Ve şöyle bitirdi: "O anki hissim şuydu: 'Belki yine Mbappé... Bir penaltı daha arıyor.' Bu yüzden benim için bu, penaltı gerektiren bir faul değil."