Cumartesi akşamı İngiltere ile İspanya arasında oynanan ve UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'nın 3-2 galibiyetiyle sona eren maçta bazı tartışmalı hakem kararları yaşandı.

AS gazetesi, İngiliz Jude Bellingham'ın Rodri'nin müdahalesinin ardından yere düştüğünü, İtalyan hakem Massa'nın ise başlangıçta bu pozisyonu İngiliz oyuncudan ayağa kalkıp oyuna devam etmesini isteyerek değerlendirdiğini aktardı.

Ancak video yardımcı hakem olayı aynı şekilde görmedi ve saha hakemini pozisyonu izlemeye çağırdı.

Pozisyonu izledikten sonra Massa kararını değiştirdi ve penaltı verdi. SER radyosu ve AS gazetesinin hakem yorumcusu Iturralde González ise bu kararın verilmemesi gerektiği görüşündeydi.

González, "Bana göre Jude Bellingham, Rodri ile herhangi bir temas gerçekleşmeden önce kasıtlı olarak yere düştü. Penaltı yok." dedi.

Sonunda penaltıyı kullanan Harry Kane, topu üst direğe gönderdi. Bu vuruş da video yardımcı hakem incelemesine tabi tutuldu; ancak bu kez neden İngiliz forvetin topa iki kez dokunmasıydı.

Iturralde, "Video yardımcı hakem prosedürlerine göre, penaltıyı kullanan oyuncunun veya kalecinin işlediği herhangi bir ihlalin incelenmesi gerektiği belirtiliyor." diye açıkladı.

Massa, kuralın öngördüğü üzere dolaylı serbest vuruş kararı verdi: "Eğer forvet oyuncusu topa iki kez dokunursa; top kaleye girerse penaltı tekrarlanır. Top girmezse dolaylı serbest vuruş verilir."