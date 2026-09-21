Hakem tartışmalarından uzakta: Atletico Madrid rekorunu kutluyor

Atletico Madrid, İspanya Ligi karşılaşmaları kapsamında Real Madrid ile oynadığı derbide, kendi sahası "Riyadh Air Metropolitano"da yeni bir seyirci rekoru kırdı.

Madrid ekibi, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Atletico Madrid'in 2-1 kazandığı maçta takımını desteklemek için tribünlerde 70 bin 514 taraftarın hazır bulunduğunu duyurdu.

Derbideki seyirci sayısı, 70 bin 813 koltuk olan stadın tam kapasitesine yaklaştı; toplam koltuk sayısına yalnızca 299 taraftar fark kaldı.

Yeni rekor, Atletico Madrid taraftarları için kutlama gecesinde geldi. Takımı, ezeli rakibi Real Madrid'i mağlup etmeyi başararak müsabakanın yedi haftası geride kalırken İspanya Ligi puan tablosunda rakibinin önüne geçti.

Atletico Madrid, maç boyunca aldığı taraftar desteğini övdü ve açıklamasının sonunda şunları kaydetti: "Bu yeni başarıyla taraftarlarımız bir kez daha eşsiz olduklarını kanıtladı. Sürekli destek ve desteğiniz için teşekkür ederiz, Atletico tutkunları."