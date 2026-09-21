24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Hakem tartışmalarından uzakta: Atletico Madrid rekorunu kutluyor

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
İspanya

Nedir?

Atletico Madrid, İspanya Ligi karşılaşmaları kapsamında Real Madrid ile oynadığı derbide, kendi sahası "Riyadh Air Metropolitano"da yeni bir seyirci rekoru kırdı.

Madrid ekibi, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Atletico Madrid'in 2-1 kazandığı maçta takımını desteklemek için tribünlerde 70 bin 514 taraftarın hazır bulunduğunu duyurdu.

Derbideki seyirci sayısı, 70 bin 813 koltuk olan stadın tam kapasitesine yaklaştı; toplam koltuk sayısına yalnızca 299 taraftar fark kaldı.

Yeni rekor, Atletico Madrid taraftarları için kutlama gecesinde geldi. Takımı, ezeli rakibi Real Madrid'i mağlup etmeyi başararak müsabakanın yedi haftası geride kalırken İspanya Ligi puan tablosunda rakibinin önüne geçti.

Atletico Madrid, maç boyunca aldığı taraftar desteğini övdü ve açıklamasının sonunda şunları kaydetti: "Bu yeni başarıyla taraftarlarımız bir kez daha eşsiz olduklarını kanıtladı. Sürekli destek ve desteğiniz için teşekkür ederiz, Atletico tutkunları."

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin