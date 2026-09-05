Sander van der Eijk, cumartesi akşamı Ajax - PSV maçının ardından ESPN'in röportaj talebini reddetti; sunucu Jan Joost van Gangelen bunu De Eretribune'de anlattı. Analist Hugo Borst ise hakemin bununla kötü bir görüntü verdiğini düşünüyor.

PSV'nin Johan Cruijff ArenA'da aldığı 1-3'lük galibiyetin ardından, Ruben van Bommel ile Aaron Bouwman arasındaki olay sonrasında maçın önüne geçti. PSV'li oyuncu, Ajaxlı futbolcuya sert girdi ve Bouwman mecburen oyundan çıkıp yerini ilk maçına çıkan Thilo Kehrer'e bıraktı.

Bu değişiklik öncesinde ortalık kısa süreliğine karıştı; Youri Baas, Van Bommel'den sert şekilde hesap sormaya geldi ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak bir arbede yaşandı. Kenarda da tansiyon yükseldi.

Ortalık biraz yatıştıktan sonra Van der Eijk, Van Bommel'e sarı kartını gösterdi. Ajax'ı seven herkesin (ve daha nicelerinin) şaşkınlığına rağmen hakem, VAR Pol van Boekel tarafından da ekran başına çağrılmadı.

ESPN stüdyosunda analistler, Van Bommel'in kırmızı kart görmesi gerektiği konusunda tam bir fikir birliği içindeydi. Borst, faulü "bir suikast girişimi" olarak nitelendirdi. Sarı kart kararı değişmedi ve PSV, uzatma dakikalarında 11 kişiyle galibiyeti garantiledi.

"Buna her zaman üzülüyorum", diyen Borst, Van der Eijk'in kararına tepki gösterdi. "Hatanı kabul edebilirsin. Onun kurtarılması gerekiyordu, ben de bunu (hakem patronu, ed.) Raymond van Meenen'e mesaj attım: 'VAR onu neden çağırmıyor?'"

"Başka bir deyişle; eğer her şeyi yeniden yapabilseydik Ruben van Bommel o faulü yapmazdı, biz de bu tartışmayı yapmazdık ve belki olağanüstü iyi olmayan ama seksen dakika boyunca maçta sorun yaşamayan bu hakem... Şimdi bunu kendisi için de mahvetti", dedi Borst.



