Hakem Sander van der Eijk, Ajax'ın sinir bozucu bir oyuncusundan bıkmış durumda: "Onu uzak tutun!"

ESPN'in görüntüleri, Ajax - FC Twente (1-2) maçında hakem Sander van der Eijk'in rolünü benzersiz bir bakış açısıyla ortaya koydu. Görüntülerde, hakemin ev sahibi takımın bir oyuncusuyla tartışmaya girdiğini ve ardından bu oyuncuyu defalarca saha dışına gönderdiği görülüyor.

Ajax için Johan Cruijff ArenA'da genel olarak sinir bozucu bir öğleden sonra oldu. Takım, bu galibiyetle Eredivisie'de dördüncü sıraya yükselen FC Twente karşısında zaman zaman çaresiz görünüyordu. Bu nedenle Amsterdam ekibindeki sinir bozukluğu doruğa ulaştı ve bu durum Van der Eijk ile yaşanan birçok tartışmada kendini gösterdi.

İlk olarak Sean Steur hakemin yanına gitti. “Bu bir erkek sporu, değil mi hakem?”, diye bağırdı Steur, tartışmalı bir kararın ardından. “Elbette, erkekler maçlarında da düdük çalıyorum”, diye soğukkanlılıkla yanıtladı Van der Eijk.

Kısa bir süre sonra Mika Godts da ona doğru fırlar, ancak hemen uzak durması istenir. “Ne, git mi?”, diye tepki gösterir Godts sinirli bir şekilde. Hemen ardından Van der Eijk, kaptan Youri Baas’ı yanına çağırmaya karar verir. “Birbirimizle konuşabiliriz. Onu uzak tut, Mika”, hakemin net mesajı budur.

Yine de Godts'un tekrar hesap sorması uzun sürmez. Forvet, kendisine haksızlık yapıldığına ikna olmuştur. “Yüz hakeme sorarsan, yüz kez düdük çalınır. Bunu bilirsin,” diye açıklıyor Van der Eijk, Ajax'ın sol kanat oyuncusuna.

Godts ısrar etmeye devam edince, Van der Eijk gözle görülür şekilde sinirlenir. “Mika, sen de bilirsin. Bu kurallarda yazıyor, elbette. Sana gönderirim, çok uzun bir kitap. 130 sayfa, 17 satır,” der alaycı bir ses tonuyla.